Advertisement
trendingNow13098673
Hindi Newsबॉलीवुड3 सीजन और 29 एपिसोड से OTT पर गर्दा उड़ाने के बाद अब बड़े पर्दे पर भौकाल काटेगी ‘मिर्जापुर’, बस करना होगा इतना इंतजार

3 सीजन और 29 एपिसोड से OTT पर गर्दा उड़ाने के बाद अब बड़े पर्दे पर भौकाल काटेगी ‘मिर्जापुर’, बस करना होगा इतना इंतजार

Mirzapur The Movie: 2018 में ओटीटी की दुनियो को हिला देने वाली वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. इस सीरीज के अब तक 3 सीजन और 29 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन अब मेकर्स इस सीरीज के नए सीजन की बजाय पूरी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसकी शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है. इतना ही नहीं, इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा हो चुका है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बड़े पर्दे पर भौकाल काटेगी ‘मिर्जापुर’
अब बड़े पर्दे पर भौकाल काटेगी ‘मिर्जापुर’

Mirzapur The Movie Release Date: अमेजन एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर भारत की सबसे लोकप्रिय OTT फ्रेंचाइजी ‘मिर्जापुर’ को पहली बार सिनेमाघरों में ला रहे हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ (Mirzapur: The Movie) के जरिए दर्शकों को इस दुनिया की एक अनकही कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि को-प्रोड्यूसर कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी हैं. निर्देशन की कमान गुरमीत सिंह ने संभाली है, जिन्होंने इस कहानी को बड़े पर्दे के हिसाब से तैयार किया है.

कई सालों से OTT पर धमाल मचाने वाली ‘मिर्जापुर’ अब बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है. मेकर्स ने फिल्म की थिएटर रिलीज़ डेट 4 सितंबर 2026 अनाउंस कर दी है. इस बार कहानी को और बड़े स्केल पर दिखाया जाएगा, जिसमें वही कच्ची हिंसा, सत्ता की लड़ाई और इमोशनल टकराव देखने को मिलेगा. दर्शकों को वही मिर्जापुर वाली फील मिलेगी, लेकिन सिनेमाई अंदाज और बड़े एक्सपीरियंस के साथ. फिल्म में ‘मिर्जापुर’ के सबसे फेमस किरदार एक बार फिर लौट रहे हैं. पंकज त्रिपाठी कालेन भैया के रोल में नजर आएंगे, अली फज़ल गुड्डू पंडित बनकर वापसी करेंगे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

Add Zee News as a Preferred Source

एक बार फिर नजर आएंगे वही जाने पहचाने चेहरे 

वहीं, दिव्येंदु की भी वापसी हो रही है, जो मुन्ना भैया के किरदार में फैंस के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक रहे हैं. मुन्ना भैया की वापसी ने पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. हाल ही में अली फजल ने सोशल मीडिया पर फिल्म के आखिरी शूट शेड्यूल के पूरा होने की जानकारी दी. उन्होंने सेट से कुछ बिहाइंड द सीन तस्वीरें शेयर कीं और गुड्डू भैया के सफर को याद किया. अपने कैप्शन में अली ने लिखा, ‘ये सिलसिला लंबा है. ये बस कुछ प्यार और कुछ नफरत का सफर है. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने अपना आखिरी शेड्यूल पूरा कर लिया है’. 

‘30 सालों में कभी धर्म की...’ नहीं खत्म हुआ एआर रहमान के बयान पर विवाद, अब सुभाष घई ने दो टूक कही ये बात

अली फजल के पोस्ट ने फैंस की बढ़ाई एक्साइटमेंट

इस पोस्ट ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी. अली फजल ने अपनी पोस्ट में पूरी टीम की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने डायरेक्टर गुरमीत सिंह को ‘डायरेक्टर साब’ कहकर शुक्रिया कहा और राइटर पुनीत कृष्णा की भी सराहना की. अली ने सिनेमैटोग्राफर कपिल शर्मा कपूर उर्फ बाबा का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बिना समझौता किए इस फिल्म को शूट किया. अली के मुताबिक, कैमरा ऑन होते ही पूरी टीम ने अपना बेस्ट दिया. फिल्म की कास्ट इस बार भी काफी दमदार है, जिसमें कई नए चेहर नजर आने वाले हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ali fazal (@alifazal9)

8 महीने बाद सिनेमाघरों में काटेगी भौकाल 

जिनमें जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुषांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान और कई कलाकार शामिल हैं. अमेजन एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट की ये फिल्म इसी साल 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें, ये सीरीज की शुरुआक 2018 में प्राइम वीडियो पर हुआ था, जिसके बाद अब तक इस सीरीज के 3 सीजन और 29 एसिपोड आ चुके हैं, जिनको लोगों का खूब प्यार मिला और अब फिल्म का इंतजार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

mirzapurpankaj tripathiAli FazalDivyendu Sharma

Trending news

एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session live: लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन