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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटा 2 मिनट की वो फिल्म...अब 9 अनदेखे सीन के साथ होगी री-रिलीज, यूट्यूब पर फ्री में देख सकेंगे; दिल मज़बूत कर देखने जाएं

2 घंटा 2 मिनट की वो फिल्म...अब 9 अनदेखे सीन के साथ होगी री-रिलीज, यूट्यूब पर फ्री में देख सकेंगे; दिल मज़बूत कर देखने जाएं

फिल्म लव सोनिया भी इसी जॉनर की फिल्म है. लेकिन यह इस धंधे की सच्चाई दिखाने से ज़्यादा एक बहन के दूसरी बहन को ढूंढने की कहानी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:42 PM IST
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2 घंटा 2 मिनट की वो फिल्म...अब 9 अनदेखे सीन के साथ होगी री-रिलीज, यूट्यूब पर फ्री में देख सकेंगे; दिल मज़बूत कर देखने जाएं

टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने फिल्म 'लव सोनिया' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म में मृणाल ने सोनिया नाम की लड़की का किरदार निभाया था, जो अपनी बहन को तस्करी से बचाने के लिए खुद को फंसा देती है. इस फिल्म में मृणाल मुख्य किरदार में थी, जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली थी. अब फिल्म के कुछ ऐसे सीन्स को दर्शकों के सामने लाया जाएगा. अभिनेत्री ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि फिल्म के 9 ऐसे सीन रिलीज किए जा रहे हैं, जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए थे.

मृणाल ठाकुर ने शेयर किया पोस्ट 

मृणाल ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, "दस साल पहले मैंने पहली बार किसी फिल्म के सेट पर कदम रखा था. यह मेरे लिए एक सपना था, एक नई शुरुआत थी और ऐसी जिंदगी की शुरुआत थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी."

अभिनेत्री ने आगे कहा कि शुक्रवार सुबह 10 बजे नौ अनदेखे सीन का यूट्यूब प्रीमियर किया जाएगा. तबरेज नूरानी द्वारा निर्देशित फिल्म 'लव सोनिया' साल 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म में मृणाल के अलावा, मनोज बाजपेयी, ऋचा चड्ढा, फ्रीडा पिंटो, राजकुमार राव, आदिल हुसैन, अनुपम खेर और डेमी मूर जैसे कलाकार नजर आए थे. 'लव सोनिया' ने मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर रोशनी डाली गई थी.

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20 मार्च को यूट्यूब पर देख सकेंगे 

'लव सोनिया' के जरिए निर्देशक ने मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर रोशनी डाली और दर्शकों को झकझोर दिया था. फिल्म की कहानी दो बहनों की होती है. इसमें कर्ज में डूबा पिता एक बेटी को बेच देता है और दूसरी (सोनिया) उसे बचाने की कोशिश में खुद मुंबई के रेड-लाइट एरिया और मानव तस्करी के खतरनाक जाल में फंस जाती है.

अभिनेत्री जल्द ही फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' में नजर आएंगी. शेनिल देव द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्रेमी युगल के इर्दगिर्द घूमती है, जहां युवक प्रेमिका से मिले धोखे के बाद बदले की राह चुनता है. यह फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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