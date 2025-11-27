Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

डेब्यू कर गायब हुई ये 26 साल की हसीना, सलमान खान ने किया था लॉन्च, फिल्म के फ्लॉप होते ही बदल लिया नाम

Bollywood Unsung Actress: इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं, जो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं और लोग उनके बारे में भूल गए. आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस की याद दिलाने जा रहे हैं, जो सिर्फ 1 फिल्म करके इंडस्ट्री से ऐसी गायब हुईं कि आज तक किसी और फिल्म में नजर नहीं आई. क्या आपने इन्हें पहचाना?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:41 AM IST
डेब्यू कर गायब हुई ये 26 साल की हसीना, सलमान खान ने किया था लॉन्च
डेब्यू कर गायब हुई ये 26 साल की हसीना, सलमान खान ने किया था लॉन्च

Warina Hussain New Name: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, जिनमें से कुछ शानदार मुकाम हासिल कर चुकी हैं तो कुछ धीरे-धीरे इंडस्ट्री से गायब सी हो गईं. उन्हीं में से एक 26 साल की वरीना हुसैन भी हैं. जिन्होंने 2018 में आई फिल्म ‘ लवयात्री’ से डेब्यू किया था, जिसमें वे सलमान के जीजा और एक्टर आयूष शर्मा के साथ नजर आई थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद वरीना हुसैन किसी और फिल्म में नजर ही नहीं आईं. फैंस उनकी आंखों के दीवाने हो गए थे.  

वरीना हुसैन ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से पढ़ाई करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी. इसके बाद उन्होंने सलमान खान की प्रोड्यूस फिल्म से एक्टिंग करियर में डेब्यू किया, जो थी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘लवयात्री’. फिल्म रिलीज के बाद वे कुछ समय तक तो सुर्खियों में रहीं, लेकिन अचानक शोबिज से दूर हो गईं और लाइमलाइट से गायब हो गईं. लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के बाद वरीना फिर अचानक सुर्खियों में आ गईं. अगस्त में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वापसी की और आते ही एक ऐसा खुलासा किया जिसने फैंस को चौंका दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hira Warina (@hirawarina)

वरीना हुसैन ने की सोशल मीडिया पर वापसी

काफी समय तक MIA रहने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने अब अपना नाम चेंज कर लिया है. ये खबर सुनने के बाद लोग कन्फ्यूज हो गए कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? 6 अगस्त को वरीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि उनका नया ‘नामकरण’ होने वाला है और ये कोई मजाक नहीं है. इस लाइन ने उनके फॉलोअर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया. कुछ घंटों बाद उन्होंने एक और पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया है. इस अपडेट के साथ ही उनके फैंस के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

अब ये है वरीना हुसैन का नया नाम 

वरीना ने अपनी पोस्ट में बताया कि अब उनका नया नाम ‘हीरा वरीना’ होगा. उन्होंने लिखा था कि ये फैसला उन्होंने अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के आधार पर लिया है और ये बदलाव उनकी सोल डायरेक्शन से मेल खाता है. उन्होंने ये भी बताया कि वे वही इंसान हैं, बस अपने जीवन में नई शुरुआत कर रही हैं. उन्होंने अपने करीब रहने वाले लोगों का धन्यवाद भी किया और उनका प्यार अपनी ताकत बताया. नाम बदलने की वजह बताते हुए उन्होंने लिखा कि ‘वरीना’ का मतलब ‘रोशनी या चमक’ होता है जबकि ‘हीरा’ का मतलब होता है ‘डायमंड’, जो रोशनी और चमक दोनों लाता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

वरीना ने की नए नाम के साथ नए सफर की शुरुआत 

उनके इस फैसले ने फैंस को हैरान जरूर किया, लेकिन उनके फैंस को उनका नया नाम काफी पसंद भी आया. फैंस का उनको खूब सपोर्ट मिल रहा है. बॉलीवुड में आने से पहले ही वरीना एक इंटरनेशनल मॉडल के तौर पर काम कर चुकी हैं. न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पढ़ाई के बाद उन्होंने मॉडलिंग जगत में कदम रखा और वहां अपनी जगह बनाई. ‘लवयात्री’ के बाद वे किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आईं. हालांकि, वे ‘दबंग 3’ के गाने ‘मुन्ना बदनाम हुआ’ और बादशाह के म्यूजिक वीडियो ‘शी मूव इट लाइक’ में नजर आईं. अब वे अपने नए नाम के साथ नए सफर की शुरुआत कर चुकी हैं.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

warina hussainAayush ShamraSalman Khan

