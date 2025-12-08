Advertisement
फिल्म ‘केदारनाथ’ के 7 साल पूरे, सारा अली खान ने सुशांत के लिए शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट, बोलीं ‘काश 2017 में लौट पाती…’

7 Years of Kedarnath: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और अपनी पहली फिल्म टकेदारनाथ’ की पुरानी तस्वीरों को याद करती हुई नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:37 AM IST
फिल्म ‘केदारनाथ’ के 7 साल पूरे, सारा अली खान ने सुशांत के लिए शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट, बोलीं ‘काश 2017 में लौट पाती…’

सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म ‘केदारनाथ’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में वो लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थीं. ‘केदारनाथ’ में दोनों की एक्टिंग और केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था. वहीं सारा द्वारा दी गई पहली ही फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की जमकर फैंस ने तारीफ की थी. अब एक्ट्रेस ने फिल्म 'केदारनाथ' के 7 साल पूरे होने की खुशी में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखा है. 

फोटो के साथ लिखा इमोशनल कैप्शन
सारा अली खान ने फिल्म की बीटीएस फोटो को शेयर किया है, जिसमें वो सुशांत के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी फोटो उन्होंने फिल्म डायरेक्टर अभिषेक कपूर के साथ शेयर की है. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट पर इमोशनल कैप्शन लिखा, ‘केदारनाथ को 7 साल… काश मैं 2017 में वापस जा पाती है… एक भी पल को बदलने के लिए नहीं बल्कि उस मैजिकल मूमेंट के हर एक नैनो सेकंड को फिर से जीने के लिए, संजोने और उसकी सच्ची सराहना के लिए. मुझे उसकी हर दिन याद आती है. लेकिन मैं वास्तव में उन सभी चीजों के लिए आभारी हूं जो उसने मुझे दीं और जो उसने मुझे सिखाया.’

 

सुशांत सिंह राजपूत को किया याद
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘सच कहूं तो मैं हर बार अपनी पसंदीदा घाटी मैं जब भी वापस जाती हूं तो ये मुझे और भी ज्यादा देती है, सिखाती है, मुझसे प्यार करती है और मुझे पालन पोषण करती है और मुझे हर उस चीज की याद दिलाती है, जो मुझे यहां से मिला है. ब्लैक कॉफी से मेरी पहचान, ट्रेकिंग के लिए मेरे प्यार को जगाना, चांद के लिए मेरे जुनून की शुरुआत कैमरे के लिए सच्ची चाहत और फैंस के लिए मेरा आभार और पहाड़ी खाने के लिए मेरे लगाव का एहसास. मुझे इन सभी चीजों के से मिलवाने के लिए धन्यवाद सुशांत. ये फीलिंग आज भी मेरी लाइफ की सबसे अनोखी और पवित्र है.’

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्

