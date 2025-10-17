‘मैंने बहुत बड़ी गलती की...’, ‘कबीर सिंह’ में काम कर बहुत पछताया था ये एक्टर, जानबूझ कर मेकर्स से मांगी थी 5 गुना फीस, लेकिन...

Kabir Singh Fame Adil Hussain: फिल्म 'कबीर सिंह' साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए थे. ये फिल्म तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का हिंदी रीमेक थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी. लेकिन फिल्म को जितनी तारीफ मिली, उतनी ही आलोचना भी हुई. लोगों ने फिल्म पर शाहिद कपूर के रोल को गलत तरह से दिखाने और महिलाओं के लिए अपमानजनक रवैये को बढ़ावा देने के आरोप लगाए.

अब फिल्म में नजर आए अभिनेता आदिल हुसैन ने इस फिल्म का हिस्सा बनने पर अफसोस जाहिर किया. आदिल हुसैन ने हाल ही में मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही इस प्रोजेक्ट के लिए हां कर दी थी. उन्होंने कहा, 'उस वक्त मैं अपनी फिल्म 'मुक्ति भवन' के प्रमोशन में बहुत बिजी था और मेरे पास न स्क्रिप्ट पढ़ने का समय था, न ही तेलुगू वर्जन 'अर्जुन रेड्डी' देखने का'. उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय बस एक-दो सीन दिखाए गए थे, जो उन्हें अच्छे लगे.

आज भी है फिल्म करने का पछतावा

इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हां कह दी. हालांकि, शुरूआत में आदिल ये रोल करना नहीं चाहते थे. आदिल ने आगे बताया कि उन्होंने अपने मैनेजर से कहा था कि वे अपनी फीस 5 गुना ज्यादा बताएं, ताकि फिल्म वाले खुद मना कर दें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फिल्म के मेकर्स तैयार हो गए. इसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट का एक सीन पढ़ा जो उन्हें बहुत शानदार लगा और उन्होंने फिल्म साइन कर ली. हालांकि, जब फिल्म रिलीज हुई तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया. उनको इस फिल्म को करने का मलाल हुआ.

मैंने बहुत बड़ी गलती की - आदिल हुसैन

आदिल हुसैन ने कहा, 'जब मैंने फिल्म देखी, तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती की है. मुझे फिल्म का कंटेंट महिलाओं के लिए अपमानजनक लगा'. उन्होंने कहा कि उनका ये अफसोस किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए है. अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, 'ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं फिल्म को मना कर देता. कई महिला दोस्तों ने भी मुझसे निराशा जताई, इसलिए मुझे ये कहना जरूरी लगा कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का अफसोस है'. 'कबीर सिंह' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसको संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था.

फिल्म को लेकर भी खूब हुआ था विवाद

ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी. फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, मुराद खेतानी और अश्विन वर्दे ने किया था. कहानी एक सर्जन कबीर सिंह (शाहिद कपूर) की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति (कियारा आडवाणी) से अलग होने के बाद खुद को बर्बाद कर लेता है. फिल्म ने कई विवादों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर 379 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, आदिल हुसैन इन दिनों अपनी नई फिल्म 'मर्सी' (Mercy) को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है.