आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है. मौजूदा समय में नेटफ्लिक्स पर हिंदी सिनेमा की एक फ्लॉप जमकर ट्रेंड कर रही है, जो साल 2019 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी. आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है.
हम बात कर रहे हैं, साल 2019 में आई फिल्म कलंक के बारे में. इस फिल्म को बनाने में भारी बजट और शानदार सेट्स का इस्तेमाल किया गया था. इस फिल्म का नाम 'कलंक' है. इसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे कलाकार थे. लेकिन इतनी बड़ी और मशहूर स्टार कास्ट होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. बता दें कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी, लेकिन दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.
इस फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया था. इसे फॉक्स स्टार स्टूडियोज के बैनर तले करण जौहर और साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था. बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए भव्य सेट बनाया गया था, जिसमें काफी भारी बजट लगा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट करीब 140 करोड़ रुपये था, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. फिल्म में बॉलीवुड के आठ बड़े सुपरस्टार्स होने के बावजूद फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही. फिल्म की असफलता ने हर किसी को हैरान कर दिया था.
इस फिल्म में आलिया भट्ट और वरुण धवन लीड रोल में नजर आए थे. इस जोड़ी ने इससे पहले भी दो बड़ी हिट फिल्में दी थी. ऐसे में हर कोई ये उम्मीद लगा कर बैठा था कि ये फिल्म भी बड़ी हिट होगी. करीब 140 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म को दर्शकों ने पहले वीकेंड पर ही नकार दिया था. बड़े सितारे होने के बावजूद, फिल्म को निगेटिव रिव्यू मिले. फिल्म की कहानी बेहद कमजोर थी, जिसने लोगों को बांधे रखने में नाकाम साबित हुई. हालांकि, फिल्म के एक दो गानों ने दर्शकों का दिल जीता, लेकिन फिल्म ने नहीं.
बड़ी स्टार कास्ट और भारी भरकम बजट के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 146 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. इस वजह से प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. फिल्म का कंटेंट दर्शकों को खास पसंद नहीं आया, जिससे सभी को निराशा हाथ लगी. इतना ही नहीं, IMDb पर भी इस फिल्म को बस 3 की रेटिंग मिली है.
लेकिन अब रिलीज के 7 साल बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 3 में ट्रेंडिंग बनी हुई है. इंडियन ऑडियंस नेटफ्लिक्स पर नई और पुरानी फिल्में-वेब सीरीज देखना काफी पसंद करती है. अब ये फिल्म सिनेमाघरों सुर यूट्यूब के बाद ओटीटी पर आकर ये कल्ट बन गई है.आज भी इस फिल्म की कहानी को दर्शक पसंद करते हैं और इसी वजह ये एक मस्ट वॉच मूवी के तौर पर नेटफ्लिक्स पर अपना दबदबा कायम किए हुए है.