सिद्धांत चतुर्वेदी... 6 साल में 7 फिल्में, जिनमें से 2 रहीं जबरदस्त हिट, फिर भी चेहरे से नहीं पहचान पाया फैन

Siddhant Chaturvedi: ‘गली बॉय’ जैसी हिट फिल्म का हिस्सा रहे सिद्धांत चतुर्वेदी ने हाल ही में अपने साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताया, जिसको सुनकर उनके बाकी फैंस को हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी. जब एक फैन उनको पहचान ही नहीं पाया था और उनके साथ सेल्फी भी ले ली थी.
Siddhant Chaturvedi: 2019 में हिट फिल्म ‘गली बॉय’ से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी को इंडस्ट्री में 6 साल हो चुके हैं और वे अब तक 7 फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे सुनकर हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी. हाल ही में सिद्धांत ने खुद इस किस्सा का जिक्र किया. जहां उनका एक फैन उनको पहचान ही नहीं पाया था कि वो एक्टर हैं उसको लगा ने स्टैंड-अप कॉमेडियन हैं.
जी हां, सिद्धांत ने बताया कि एक फैन ने उनको स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना समझ लिया था. उन्होंने बताया कि वे केरल के एयरपोर्ट पर थे और उन्हें लगा कि वहां शायद कोई उन्हें पहचानता भी नहीं होगा. तभी एक लड़का उनसे मिलने आया और बोला कि वो उनका बड़ा फैन है. सिद्धांत खुश हो गए और मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगे. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है? फैन ने उनसे सेल्फी मांगी और फिर अचानक पूछ लिया कि उनका शो क्यों बंद हो गया?
फैन ने समझ लिया था समय रैना
सिद्धांत को लगा कि वो उनकी सीरीज ‘इनसाइड एज 3’ की बात कर रहा है, लेकिन जब उस लड़के ने कहा कि उनका शो बहुत मजेदार और हिलेरियस था, तब सिद्धांत पूरी तरह कन्फ्यूज हो गए. उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ‘इनसाइड एज’ जैसे सीरियस शो को कोई कैसे फनी कह सकता है. बाद में उन्होंने देखा कि वो लड़का अपने दोस्त से कह रहा है कि उसने समय रैना के साथ फोटो ली है. इस किस्से को याद करते हुए सिद्धांत बोले कि ये उनके लिए एक ‘क्रेजी मोमेंट’ था.
समय रैना की पॉपुलैरिटी से खुश हैं सिद्धांत चतुर्वेदी
उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वे समय रैना की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर खुश हुए. सिद्धांत ने कहा कि समय ने हाल ही में काफी मुश्किलों का सामना किया है और फिर भी उसने अपने काम से लोगों का दिल जीता है. इसलिए उन्हें उस फैन की गलती पर हंसी आई और ये किस्सा उनके लिए एक हल्का-फुल्का मजेदार एक्सपीरियंस बन गया. समय रैना इस साल एक बड़े विवाद में भी फंस गए थे, जब यूट्यूबर रणवीर अल्लाबादिया के एक शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में कही कुछ बातों को लेकर काफी हंगामा हुआ था.
समय रैना की जमकर की तारीफ
कई लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई थीं और शो को लेकर ऑनलाइन खूब बवाल मचा था. सिद्धांत ने कहा कि वे समय पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सब चुनौतियों को झेलकर भी अपना काम ईमानदारी से जारी रखा. सिद्धांत ने बताया कि बाद में दोनों ने इस पूरे किस्से पर हंसकर बात भी की. सिद्धांत मुंबई के महबूब स्टूडियोज में हुए IFP सीजन 15 के पहले दिन एक सेशन ‘रूटेड इन रियलिटी’ में बोल रहे थे. यहां उनसे पूछा गया कि वे अपने काम में सच्चाई कैसे ढूंढते हैं?
सिद्धांत चतुर्वेदी को पसंद आई थी ‘धड़क 2’ की कहानी
इस पर उन्होंने कहा कि असली क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो कैमरे के पीछे कहानी लिखते और उसे आकार देते हैं. उन्होंने कहा कि एक्टर की जिम्मेदारी बस उतनी ही होती है कि वे उस सच्चाई को ईमानदारी से स्क्रीन पर दिखा दें. अपनी फिल्म ‘धड़क 2’ का जिक्र करते हुए सिद्धांत ने कहा कि डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने ढाई साल तक इस पर मेहनत की और जब तक वे खुद संतुष्ट नहीं हुईं, तब तक किसी को यह स्क्रिप्ट नहीं सुनाई. सिद्धांत ने बताया कि उन्होंने कहानी सुनते ही हां कर दी. क्योंकि इसमें एक सच्ची और गहरी बात थी.
