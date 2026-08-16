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सस्पेंस-थ्रिलर के हैं शौकीन... तो JioHotstar पर जरूर देखें ये 8 साल पुरानी फिल्म, एक-एक कर हो रही मौतें; लेकिन कातिल का नहीं कोई पता

OTT Best Watch Suspense-Thriller Movie: अगर आप दिमाग की बत्ती जला देने वाली मिस्टीरियस कहानियां पसंद करते हैं, तो ये क्राइम-थ्रिलर आपके लिए एकदम सही चॉइस है. नौकरी शुरू करते ही एक लड़का खतरनाक साजिश में फंस जाता है, जहां हर कदम पर मौत और धोखा उसका इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म शुरुआत से आखिर तक बांधे रखती है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:18 PM IST
सस्पेंस-थ्रिलर के हैं शौकीन... तो JioHotstar पर जरूर देखें ये 8 साल पुरानी फिल्म, एक-एक कर हो रही मौतें; लेकिन कातिल का नहीं कोई पता
Image Credit: दिमाग घुमा कर रख देगी ये सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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