/सस्पेंस-थ्रिलर के हैं शौकीन... तो JioHotstar पर जरूर देखें ये 8 साल पुरानी फिल्म, एक-एक कर हो रही मौतें; लेकिन कातिल का नहीं कोई पता

काफी सारे सिनेमा प्रेमी ऐसी फिल्मों की तलाश में रहते हैं, जो फुल एंटरटेनमेंट के साथ-साथ दिमाग की भी पूरी कसरत करा दें. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हो क्या रहा है क्यों ये केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा. ये कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें मिस्ट्री, रोमांच, धोखा और छानबीन का तगड़ा डोज मिलता है. जैसे-जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, हर किरदार पर शक की सुई घूमने लगती है और असली सच तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है.
फिल्म का स्क्रीनप्ले लोगों को लगातार ये सोचने पर मजबूर करता है कि पर्दे के पीछे से असली खेल कौन खेल रहा है. घर बैठे ओटीटी पर एक सॉलिड और ट्विस्ट से भरपूर फिल्म देखने का मन हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी, जो शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक सीट से बांधकर रखेगी. कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने करियर की शुरुआत में एक सीधा-सादा काम शुरू करता है, लेकिन धीरे-धीरे वो एक बेहद डरावने रहस्य और साजिश के जाल में उलझता चला जाता है, जो हर नए मोड़ पर उसके साथ-साथ लोगों को भी चौंकाती है.
क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज से निकला अर्जुन नाम का एक लड़का प्राइवेट जासूस बनने का सपना देखता है. करियर शुरू करने के लिए वो अलग-अलग मौकों की तलाश करता है और तभी उसे कोच्चि की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से काम का ऑफर मिलता है. बिना किसी झिझक के वो ये नौकरी करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस काम को वो करियर की शुरुआत समझ रहा है, वो असल में दलदल है. इस शानदार थ्रिलर फिल्म का नाम ‘चाणक्य थंथ्रम’ है, जिसे हिंदी में ‘जाल एक तंत्र’ कहते हैं.
नौकरी शुरू करने के कुछ ही समय बाद अर्जुन के सामने चौंकाने वाली बातें आने लगती हैं. उसे पता चलता है कि जिन लोगों की जासूसी और बैकग्राउंड जांच उसने पहले की थी, उनकी एक-एक करके रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हो रही हैं. माहौल में असली टेंशन तब पैदा होती है जब उसकी एजेंसी उसे एंड्रिया नाम की लड़की पर नजर रखने का नया टास्क देती है. इस अजीब काम के बाद अर्जुन को अपनी ही एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के इरादों पर गहरा शक होने लगता है. उसे धीरे-धीरे अहसास होता है कि वो बहुत बड़े चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है.
जब अर्जुन को समझ आ जाता है कि उसे मोहरा बनाया जा रहा है, तो वो डरकर पीछे हटने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ठानता है. इन मर्डर केसों की जांच कर रहे तेज-तर्रार IPS ऑफिसर इकबाल के साथ मिलकर वो इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश करने में जुट जाता है. दोनों मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मासूम लोगों के कत्ल के पीछे असल मकसद क्या है और एजेंसी के तार किससे जुड़े हैं. हर नए सुराग के साथ कहानी में कई हैरान करने वाले मोड़ आते हैं, जो आखिर तक बांधे रखते हैं. ये फिल्म देखने में आपको मजा आ जाएगा.
2018 में रिलीज हुई इस मलयालम फिल्म का डायरेक्शन कन्नन थमराकुलम ने किया है और कहानी दिनेश पल्लथ ने लिखी है. ये 2014 की तमिल हिट फिल्म ‘थेगिडी’ की रीमेक है. फिल्म में उन्नी मुकुंदन, अनूप मेनन, श्रुति रामचंद्रन, शिवदा नायर, इंद्रांस और हरेश पेरुमन्ना ने मेन लीड में नजर आ रहे हैं, जबकि म्यूजिक शान रहमान का है. अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो ये जियोहॉटस्टार पर हिंदी भाषा में देख सकते हैं, जहां ये आपको ‘जाल एक तंत्र’ के नाम से मिल जाएगी. घर बैठे बेहतरीन सस्पेंस का मजा लेने के लिए अपनी वॉचलिस्ट में इसे जरूर शामिल करें.