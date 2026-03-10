Advertisement
trendingNow13136141
Hindi Newsबॉलीवुडजबरदस्ती कराया गया धर्मांतरण..., पूर्व मिस इंडिया अर्थ सायली सुर्वे ने मुस्लिम पति पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- 10 साल से कर रहा शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न

'जबरदस्ती कराया गया धर्मांतरण...', 'पूर्व मिस इंडिया अर्थ' सायली सुर्वे ने मुस्लिम पति पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- 10 साल से कर रहा शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न

2019 में मिस इंडिया अर्थ का ताज अपने नाम करने वाली मॉडल ने शादी के 10 साल बाद मुस्लिम पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इनका कहना है कि पति कई साल से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहा है और गालियां दे रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सायली सुर्वे का खुलासा
सायली सुर्वे का खुलासा

Miss India Earth Sayli Allegation on Muslim Husband: अक्सर लव जिहाद का मुद्दा उठता रहता है. साल 2019 में 'मिस इंडिया अर्थ' का ताज अपने नाम करने वाली मॉडल सायली सुर्वे ने पति पर मानसिक और शारीरित प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है. सायली का कहना है कि बीते 10 साल की शादी में उन्हें लगातार ये सब झेलना पड़ रहा है. सायली ने हाल ही में हिंदू धर्म में वापसी की है और मुस्लिम पति आतिफ तासे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 

शादी के 10 साल बाद पति पर लगाए गंभीर आरोप

सायली महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड की रहने वाली हैं. इस वक्त वो मुंबई में है और उनके चार बच्चे हैं. सायली ने आतिफ से शादी करने से पहले अपना धर्मांतरण किया था. लेकिन, अब फिर से हिंदू धर्म में वापसी की है और अपना नाम आद्या सुर्वे रखा है. हाल हाल ही में मीडिया से बात करते हुए सायली ने अपनी आपबीती बताई और शादी को लेकर कई खुलासे किए.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ब्याह करना सबसे बड़ी गलती

सायली ने कहा कि 'उन्होंने साल 2017 में मीरा भाईंदर के बिजनेसमैन आतिफ तासे से लव मैरिज की थी. इनसे वो अपने एक कॉमन दोस्त के जरिए मिली थीं. उनके परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था. लेकिन प्यार के खातिर सायली ने उनके खिलाफ जाकर ब्याह रचा लिया. सायली का मानना है कि उनका ये फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. इन्होंने कहा कि शादी के बाद उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया और नाम अतेजा तासे रख दिया गया.'

जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया
सायली ने आगे कहा कि 'मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि निकाह करना जरूरी था और कन्वर्ट होना भी जरूरी था. इन्होंने कहा कि जब 24 घंटे गालियां कोई आपको दे और कुछ सुनने को ना मिले. बिना किसी वजह से मारपीट हो तो चीजें आपके लिए नॉर्मल नहीं, बल्कि धीरे-धीरे नॉर्मलाइज हो जाती हैं. शादी के बाद शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया. जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया और हिंदू परंपराओं को निभाने पर विरोध किया जाने लगा.'

झेली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना

सायली ने कहा कि 'उन्होंने अभी तक ये सब बच्चों के खातिर बर्दाश्त किया. एक मां कभी नहीं चाहती कि उसका घर टूटे. लेकिन, इंसान के तौर पर अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका है. मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस हिंसा को देखें और जिंदगीभर का  ट्रामा लेकर जिएं.'

क्या 'मधुबाला' की बायोपिक में अनीत पड्डा निभाएंगी रोल? हो गया सच का खुलासा

ये लव जिहाद का है मामला

सायली ने कहा कि 'ये बेशक लव जिहाद का मामला है. कई लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि जब मैंने खुद ये किया था तो आज क्या बोलना. मेरा इतना कहना है कि मैंने ये फैसला जब लिया था तो इतनी समझ नहीं थी. मैं भरोसे में एक अच्छा इंसान समझ कर गई थी. ये सारी चीजें इस धर्म में जरूर होती हैं.' आपको बता दें, सायली ने इन सब चीजों से तंग आकर हिंदू संगठन से संपर्क किया है. पिंपरी में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम से फिर से हिंदू धर्म में वापसी की. सायली ने कहा कि कई एफआईआर दर्ज करवाई है और वो दो दिन के भीतर अपना बयान दर्ज करवाएंगी. पुलिस मदद कर रही है वो बयान लेने पुणे आएगी.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Sayli Surve

Trending news

जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?