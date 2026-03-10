'जबरदस्ती कराया गया धर्मांतरण...', 'पूर्व मिस इंडिया अर्थ' सायली सुर्वे ने मुस्लिम पति पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- 10 साल से कर रहा शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न

Miss India Earth Sayli Allegation on Muslim Husband: अक्सर लव जिहाद का मुद्दा उठता रहता है. साल 2019 में 'मिस इंडिया अर्थ' का ताज अपने नाम करने वाली मॉडल सायली सुर्वे ने पति पर मानसिक और शारीरित प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है. सायली का कहना है कि बीते 10 साल की शादी में उन्हें लगातार ये सब झेलना पड़ रहा है. सायली ने हाल ही में हिंदू धर्म में वापसी की है और मुस्लिम पति आतिफ तासे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

शादी के 10 साल बाद पति पर लगाए गंभीर आरोप

सायली महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड की रहने वाली हैं. इस वक्त वो मुंबई में है और उनके चार बच्चे हैं. सायली ने आतिफ से शादी करने से पहले अपना धर्मांतरण किया था. लेकिन, अब फिर से हिंदू धर्म में वापसी की है और अपना नाम आद्या सुर्वे रखा है. हाल हाल ही में मीडिया से बात करते हुए सायली ने अपनी आपबीती बताई और शादी को लेकर कई खुलासे किए.

Former Miss India Earth Sayali Surve married Atif in 2019 despite family opposition and & onverted to Islam, taking the name Ateeja. She’s alleging harassment and pressure to follow strict Islamic practices by her husband and his family. pic.twitter.com/45fpmyC3t6 — मधुमिता (@madhu_mita_) March 10, 2026

ब्याह करना सबसे बड़ी गलती

सायली ने कहा कि 'उन्होंने साल 2017 में मीरा भाईंदर के बिजनेसमैन आतिफ तासे से लव मैरिज की थी. इनसे वो अपने एक कॉमन दोस्त के जरिए मिली थीं. उनके परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था. लेकिन प्यार के खातिर सायली ने उनके खिलाफ जाकर ब्याह रचा लिया. सायली का मानना है कि उनका ये फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी. इन्होंने कहा कि शादी के बाद उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया और नाम अतेजा तासे रख दिया गया.'

जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया

सायली ने आगे कहा कि 'मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि निकाह करना जरूरी था और कन्वर्ट होना भी जरूरी था. इन्होंने कहा कि जब 24 घंटे गालियां कोई आपको दे और कुछ सुनने को ना मिले. बिना किसी वजह से मारपीट हो तो चीजें आपके लिए नॉर्मल नहीं, बल्कि धीरे-धीरे नॉर्मलाइज हो जाती हैं. शादी के बाद शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया. जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया और हिंदू परंपराओं को निभाने पर विरोध किया जाने लगा.'

झेली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना

सायली ने कहा कि 'उन्होंने अभी तक ये सब बच्चों के खातिर बर्दाश्त किया. एक मां कभी नहीं चाहती कि उसका घर टूटे. लेकिन, इंसान के तौर पर अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका है. मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस हिंसा को देखें और जिंदगीभर का ट्रामा लेकर जिएं.'

ये लव जिहाद का है मामला

सायली ने कहा कि 'ये बेशक लव जिहाद का मामला है. कई लोग मना करते हैं और बोलते हैं कि जब मैंने खुद ये किया था तो आज क्या बोलना. मेरा इतना कहना है कि मैंने ये फैसला जब लिया था तो इतनी समझ नहीं थी. मैं भरोसे में एक अच्छा इंसान समझ कर गई थी. ये सारी चीजें इस धर्म में जरूर होती हैं.' आपको बता दें, सायली ने इन सब चीजों से तंग आकर हिंदू संगठन से संपर्क किया है. पिंपरी में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम से फिर से हिंदू धर्म में वापसी की. सायली ने कहा कि कई एफआईआर दर्ज करवाई है और वो दो दिन के भीतर अपना बयान दर्ज करवाएंगी. पुलिस मदद कर रही है वो बयान लेने पुणे आएगी.