2 घंटे 29 मिनट की वो मर्डर मिस्ट्री, जिसके सुलझने के 5 साल बाद शुरू हो रहा ‘नया चैप्टर’, जारी हुआ धांसू टीजर, इस दिन खुलेंगे असली पत्ते

Raat Akeli Hai 2 Teaser Out: 5 साल पहले OTT पर स्ट्रीम हुए एक जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री फिल्म आई थी, जिसने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था. अब इस फिल्म का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका हाल ही में एक धमाकेदार टीजर भी आउट हो चुका है और साथ ही स्ट्रीमिंग डेट का भी खुलासा हो चुका है, जिसने फैंस को और ज्यादा एक्साइट कर दिया है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:35 PM IST
Raat Akeli Hai Bansal Murders Teaser Out: हम यहां 2020 में आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की बेस्ट मर्डर मिस्ट्री फिल्म ‘रात अकेली है’ की बात कर रहे हैं, जिसका क्लाइमैक्स काफी चौंकाने वाला होता. अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर इंस्पेक्टर जतिल यादव बनकर एक और मौत की गुत्थी सुलझाने लौट रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने उनकी फिल्म ‘रात अकेली है’ का नया चैप्टर ‘रात अकेली है: बंसल मर्डर्स’ का टीजर जारी कर दिया है, जिसको देखने के बाद फैंस बेसब्री से इसके आने का वेट कर रहे हैं. 

इस बार नवाज़ुद्दीन एक इंटेंस और पेचीदा केस को सुलझाते नजर आएंगे. टीजर की शुरुआत एक यूनिक और हैरान कर देने वाले मर्डर सीन से होती है. जतिल यादव सुबूत खोजते नजर आते हैं, लेकिन सब बेकार लगते हैं. नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर टीजर शेयर करते हुए रिलीज डेट भी एनाउंस कर दी है. कैप्शन में लिखा है, ‘इंस्पेक्टर जतिल का रात के अंधेरे से पुराना रिश्ता है, लेकिन बंसल मर्डर्स का केस और भी गहरा है’. ये लाइन फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को को बढ़ा रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

नया केस सुलझाते नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

वीडियो में देखा जा सकता है कि ये केस जितना सीधा लगता है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है. जतिल यादव हर संभव सुराग ढूंढते हैं, लेकिन बात कहीं पहुंचती ही नहीं. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सच आखिर कैसे सामने आएगा. हालांकि, फिल्म की कहानी 2020 में आई ‘रात अकेली है’ की घटनाओं के कुछ साल बाद सेट की गई है. इस बार जतिल यादव एक हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़े ऐसे केस में फंस जाते हैं, जो बाहर से ग्लैमरस तो है, लेकिन अंदर कई राज दबाकर बैठा है. 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

अगले महीने स्ट्रीम होगी ये फिल्म 

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसी-वैसी पुरानी बातें और छिपे हुए सच बाहर आने लगते हैं. जतिल को इस केस में न्याय और नतीजों के बीच बेहद नाजुक रेखा पर चलना पड़ता है. फिल्म का माहौल काफी मिस्टीरियस दिखाया गया है. फिल्म की खास बात यह भी है कि इसका वर्ल्ड प्रीमियर गोवा में होने वाले 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में किया जाएगा. ये नवंबर महीने में दर्शकों के सामने आएगी और उसके बाद अगले महीने 19 दिसंबर को इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिया जाएगा.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

