Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटा 15 मिनट की BLOCKBUSTER...जिसने 125 करोड़ में कमाए 350 करोड़ से भी ज्यादा, जीते 16 अवॉर्ड; अब आएगा सीक्वल?

2 घंटा 15 मिनट की BLOCKBUSTER...जिसने 125 करोड़ में कमाए 350 करोड़ से भी ज्यादा, जीते 16 अवॉर्ड; अब आएगा सीक्वल?

द अनसंग वॉरियर' को रिलीज हुए साल पूरे हो चुके हैं. साल 2020 में रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ दर्शकों के दिलों में बस गई, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त सफलता हासिल की. खास बात है कि फिल्म में शरद केलकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का दमदार किरदार पूरी गरिमा के साथ निभाया.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:19 PM IST
2 घंटा 15 मिनट की BLOCKBUSTER...जिसने 125 करोड़ में कमाए 350 करोड़ से भी ज्यादा, जीते 16 अवॉर्ड; अब आएगा सीक्वल?

पीरियड- एक्शन फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' को रिलीज हुए साल पूरे हो चुके हैं. साल 2020 में रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ दर्शकों के दिलों में बस गई, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त सफलता हासिल की. खास बात है कि फिल्म में शरद केलकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का दमदार किरदार पूरी गरिमा के साथ निभाया. उनके गंभीर अभिनय और राजसी अंदाज ने फिल्म को और मजबूती दी. फिल्म के 6 साल पूरे होने पर शरद केलकर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत पोस्टर के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर के छह साल, क्या अद्भुत अनुभव था...जय भवानी जय शिवाजी.”

‘तान्हाजी’ का सेकेंड पार्ट बनाएंगे अजय देवगन? 

अजय देवगन ने ‘तान्हाजी’ के छह साल पूरे होने पर अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की है. इस पोस्ट में अजय ने फिल्म के अलग-अलग सीन के ऑयल पेंटिंग वाले पोस्टर साझा किए हैं. इनमें अजय के साथ काजोल, सैफ अली खान और शरद केलकर के भी पोस्टर नजर आ रहे हैं. लेकिन इसके साथ ही अजय देवगन के कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा है. अजय ने मराठी में कैप्शन लिखा, जिसका अर्थ है ‘किला तो आ गया लेकिन शेर चला गया.’ इसके साथ ही अजय ने कैप्शन में लिखा, ‘लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई.’ अजय के इस कैप्शन के बाद ही फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर कयास लगने लगे हैं.

ये भी पढ़ें: 3 मिनट 57 सेकेंड का वो क्लासिक गाना...जो आज भी छू लेता है आशिकों के दिल, सिर्फ धुन सुनते ही खिल उठते हैं लोग; 57 साल बाद भी दिलों में वही क्रेज

ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मराठा योद्धा सूबेदार तान्हाजी मालुसरे की बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में मुख्य भूमिका में अजय देवगन ने तान्हाजी का किरदार निभाया, जबकि सैफ अली खान ने दुश्मन उदयभान राठौड़ का शानदार रोल किया. वहीं, काजोल, तान्हाजी की पत्नी सावित्रीबाई के किरदार में हैं, जो भावुक और मजबूत महिला थीं.

शरद केलकर के लिए शिवाजी महाराज का रोल निभाना बहुत खास था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की. यह उनके करियर का एक यादगार और गर्व वाला पल साबित हुआ. दिलचस्प बात यह है कि इस महानायक के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए शरद केलकर को महीनों नहीं, बल्कि सिर्फ चार दिनों का समय मिला था. समय की कमी के बावजूद शरद केलकर ने फिल्म की टीम के साथ मिलकर शिवाजी महाराज की चाल-ढाल, बैठने के तरीके और संवाद की शैली पर बहुत मेहनत की. उन्होंने समझा कि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व सिर्फ रौबदार नहीं, बल्कि बहुत शालीन और शांत भी था.

ये भी पढ़ें: 5 मिनट 16 सेकेंड का वो चार्टबस्टर गाना, जिसने 57 साल पहले मचाई थी सनसनी, आज भी है एवरग्रीन

125 करोड़ में कमा लिए 350 करोड़ से भी ज्यादा

शरद केलकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने किरदार को सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे पिता, गुरु और दूरदर्शी नेता के रूप में देखा, जो अपने लोगों और सिद्धांतों के लिए अडिग खड़ा है. इस भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें ऊपरी हाव-भाव से हटकर, किरदार की आत्मा तक पहुंचने में मदद की.

तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया. दुनिया भर में इसने लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और साल 2020 की सफल फिल्म बनी. यह ब्लॉकबस्टर हिट रही और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया.

Bollywood News

