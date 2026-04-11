‘डायनामाइट’ से दिलों पर किया राज! BTS और K-ड्रामा के दीवाने हुए भारतीय, कैसे बदल गई एंटरटेनमेंट की दुनिया

BTS and K-Drama Craze in India: BTS के गाने ‘डायनामाइट’ के बाद भारत में कोरियन कल्चर का क्रेज तेजी से बढ़ा है. जेन-जी अब कोरियन म्यूजिक, के-ड्रामा, फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स को खुलकर अपना रही है. सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को और तेज किया है. आखिर क्यों भारतीय यंगस्टर्स इस कल्चर की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, चलिए जानते हैं इस खबर के अंदर.
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BTS and K-Drama Craze in India: एंटरटेनमेंट की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है. पहले लोग सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड तक ही सीमित थे, लेकिन अब कोरियन म्यूजिक और के-ड्रामा ने सबकुछ बदल दिया है. आज के युवा के-पॉप गाने सुनना पसंद करते हैं और के-ड्रामा देखना उनका फेवरेट टाइमपास बन चुका है. इन शोज की कहानी, एक्टिंग और म्यूजिक लोगों को जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं. सोशल मीडिया ने भी इसे तेजी से फैलाने में बड़ा रोल निभाया है. अब लोग नई-नई भाषाओं और कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं. इससे एंटरटेनमेंट का दायरा बढ़ा है.
लोगों की पसंद भी पहले से ज्यादा अलग और ग्लोबल हो गई है. ऐसा ही कुछ कोरिया के सबसे मशहूर म्यूजिक बैंड BTS के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिन्हें 2020 में ‘डायनामाइट’ गाने से दुनियाभर में खूब फेम मिला. इतना ही नहीं, भारत में भी कोरियन कल्चर को अपनाने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा. ये सिर्फ एक हिट सॉन्ग नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी. खासकर भारतीय युवाओं ने इसे काफी पसंद किया और धीरे-धीरे उनका झुकाव कोरियन म्यूजिक की तरफ बढ़ने लगा और उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया.
आज भी ये गाना उनकी प्लेलिस्ट का हिस्सा है. इसके ऊपर खूब रील्स बनीं. कोरियन म्यूजिक के साथ-साथ कोरियन ड्रामा यानी के-ड्रामा भी भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जो ओटीटी पर खूब ट्रेंड करते हैं. इनकी कहानियां बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन सीधे दिल को छू जाती हैं. रिश्तों की अहमियत, सच्ची दोस्ती और अपने सपनों को पूरा करने का सफर इन शोज में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें बेवजह का ओवरड्रामा नहीं होता, इसलिए लोग इन्हें आसानी से समझ और महसूस कर पाते हैं.
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खासकर जेन-जी के लिए के-ड्रामा देखना अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, बल्कि एक अलग दुनिया में खो जाने जैसा फील देता है. यही वजह है कि मोबाइल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. कोरियन म्यूजिक और के-ड्रामा के साथ-साथ फैशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब युवा ओवरसाइज कपड़े, स्ट्रेट पैंट्स और सिंपल लुक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. पहले जहां ज्यादा चमक-दमक वाला फैशन लोग फॉलो करने लगे थे, अब कंफर्ट और सादगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं.
जेन-जी को ये स्टाइल इसलिए भी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें वो खुद को ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं. सोशल मीडिया पर भी कोरियन स्टाइल के आउटफिट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे ये ट्रेंड और मजबूत हो रहा है. ब्यूटी और स्किनकेयर के मामले में भी कोरियन कल्चर का असर साफ नजर आता है. सोशल मीडिया ने इस पूरे ट्रेंड को तेजी से लोगों के बीच बढ़ाने का काम किया है. इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट वीडियो और फैन पेजेज के जरिए कोरियन कंटेंट हर दिन लोगों तक पहुंच रहा है.
कोई गाना हो, डायलॉग हो या डांस स्टेप, सब कुछ बहुत जल्दी ट्रेंड बन जाता है. भारतीय जेन-जी खुद भी इन्हें रीक्रिएट कर रही है. कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरियन म्यूजिक और के-ड्रामा अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रह गए हैं. ये धीरे-धीरे युवाओं की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं. खासकर जेनजी के लिए ये अपनी पसंद और अपनी पहचान दिखाने का एक नया तरीका बन गया है. म्यूजिक सुनने से लेकर फैशन और ब्यूटी स्टाइल तक, हर चीज में इसका असर साफ नजर आता है. आज के युवा इन चीजों के जरिए खुद को दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं.
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