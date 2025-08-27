करीना-सैफ के छोटे नवाब तैमूर ने बनाए अनोखे गणपति, फोटो वायरल होते ही बन गए फैंस के फेवरेट
करीना-सैफ के छोटे नवाब तैमूर ने बनाए अनोखे गणपति, फोटो वायरल होते ही बन गए फैंस के फेवरेट

Ganesh Chaturthi: आज से गणपति बप्पा अपने सभी भक्तों के घर पधार रहे हैं. ऐसे में कुछ पुरानी यादें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान ही 5 साल पुरानी फोटो भी है, जिसमें वो बप्पा के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:56 AM IST
करीना-सैफ के छोटे नवाब तैमूर ने बनाए अनोखे गणपति
करीना-सैफ के छोटे नवाब तैमूर ने बनाए अनोखे गणपति

Kareena Kapoor Son Taimur Ali Khan: लंबे इतंजार के बाद एक बार फिर सबके चहिते गणपति बप्पा अपने सभी भक्तों के घर पधार रहे हैं. फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या सेलेब्स.. एक बार फिर हर कोई बप्पा के रंग में रंगा नजर आ रहा है और उनके आने की खुशियां मना रहा है. इसी मौके पर कुछ पुरानी यादें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान ही 5 साल पुरानी फोटो भी है, जिसमें वो बप्पा के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. 

ये बात है 2020 के गणेश चतुर्थी त्यौहार की, जो हमेशा के लिए करीना कपूर के लिए यादगार बन चुका है. उस समय कोरोना महामारी के चलते सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद थे और घर पर ही गणपति बनाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे थे. तब करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसने सभी का दिल जीत लिया. इस फोटो में उनका बेटा तैमूर अली खान भी अपने खास अंदाज में गणपति बप्पा की पूजा करता नजर आया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

वायरल हुई 5 साल पुरानी फोटो 

जी हां, तैमूर ने मिट्टी की मूर्ति की जगह रंग-बिरंगी लेगो ईंटों से भगवान गणेश जी की सुंदर मूर्ति तैयार की. करीना कपूर ने इस प्यारे से पल की फोटो क्लिक की और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की थी. फोटो में तैमूर अपने लेगो गणपति के सामने हाथ जोड़कर बैठे नजर आ रहे हैं. साथ ही करीना अपने तमाम फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने लिखा कि भले ही इस बार त्योहार पहले जैसा नहीं है, लेकिन तैमूर ने अपने हाथों से लेगो गणेश बनाकर त्योहार को खास बना दिया.

शादी के बंधन में बंधने जा रही है ये 35 साल की हसीना, सगाई की खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को किया सरप्राइज

तैमूर ने लेगो ईंटों से भगवान गणेश

तस्वीरों में तैमूर ने न सिर्फ गणपति की मूर्ति बनाई थी बल्कि तीन छोटे-छोटे लेगो पुतले भी बनाए, जो उनके फैमिली के है. जैसे- सैफ, करीना और खुद तैमूर. इस फोटो के वायरल होने के बाद हर किसी ने नन्हे तैमूर की जमकर तारीफ की. एक इंटरव्यू में करीना ने तैमूर के स्टारडम को लेकर भी खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि तैमूर को अब थोड़ा-बहुत अंदाजा है कि लोग उसे क्यों देखते हैं. पपराजी हमेशा उसका पीछा करते हैं, इसलिए वो अक्सर पूछता है, 'क्या मैं फेमस हूं?'.

फुटबॉल में दिलचस्पी रखता है तैमूर

इसके जबाव में करीना मजाक में कहती हैं, 'नहीं, तुम फेमस नहीं हो, मैं फेमस हूं, तुमने अभी कुछ किया ही नहीं'. करीना ने आगे कहा कि अभी तैमूर का ध्यान फिल्मों पर नहीं है. वो सिर्फ फुटबॉल में दिलचस्पी रखता है. उसका पूरा समय गेम्स, खासकर फुटबॉल में ही बीतता है. करीना ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है एक दिन तैमूर उनकी फिल्में भी देखेगा. फिलहाल उनका बेटा सिर्फ गेम्स में ही मगन रहता है. बता दें, सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था. 

;