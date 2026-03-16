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Hindi Newsबॉलीवुडनितेश तिवारी की Ramayana में ‘पंचायत’ के इस एक्टर की हुई एंट्री, कुंभकर्ण की भूमिका में आएंगे नजर! यश के साथ करेंगे दमदार एक्शन सीन

नितेश तिवारी की Ramayana में ‘पंचायत’ के इस एक्टर की हुई एंट्री, कुंभकर्ण की भूमिका में आएंगे नजर! यश के साथ करेंगे दमदार एक्शन सीन

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ की शूटिंग काफी लंबे समय से चल रही है और फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म में एक और नया नाम एड कर लिया है, वो कोई और नहीं बल्कि ओटीटी सीरीज ‘पंचायत’ में दर्शकों का दिल जीत लेने वाले फैसल खान हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:36 AM IST
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नितेश तिवारी की Ramayana में ‘पंचायत’ के इस एक्टर की हुई एंट्री, कुंभकर्ण की भूमिका में आएंगे नजर! यश के साथ करेंगे दमदार एक्शन सीन

‘दंगल’ और ‘छिछोरे’ जैसी सफल फिल्में बनाने वाले मशहूर निर्देशक नितेश तिवारी इस समय अपनी बिग बजट की फिल्म ‘रामायण’ में बिजी हैं. उनकी फिल्मों की खास बात यह होती है कि वो हर कहानी को भावनात्मक तरीके से पर्दे पर पेश किया करते हैं. ‘रामायण’ को भी बहुत बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, जिसमें शानदार वीएफएक्स, बड़े सेट और दमदार कलाकारों की टीम देखने को मिलेगी. नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश समेत कई मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे, जिसमें अब सीरीज ‘पंचायत’ के कलाकार फैसल मलिक का नाम जुड़ गया है.

‘पंचायत’ के फैसल मलिक ने अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज पंचायत में 'प्रहलाद' पांडे की भूमिका को निभाया था, जिसे सबसे ज्यादा जाना जाता है. वहीं हाल ही में उन्हें अनिल कपूर की ‘सूबेदार’ में देखा गया था. अब, खबरों के मुताबिक, फैसल मलिक फिल्म ‘रामायण’ में कुंभकर्ण की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया गया है. खबरों के ही अनुसार, उन्होंने इंटरनेशनल क्रू के साथ फिल्माए गए ‘कुंभकर्ण’ के शुरुआती सीन के लिए यश के साथ काम किया है. ये सीन फिल्म ‘अवतार’ की तरह ग्राफिक्स से भरपूर होंगे.

फिल्म की दमदार कास्ट के बारे में
बात करें फिल्म के बाकी किरदारों के बारे में तो, खबरों के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ में राघव जुएल रावण के बड़े बेटे और लंका के युवराज ‘मेघनाद’ का किरदार निभाएंगे. राघव का किरदार फिल्म के दूसरे भाग में दिखाया जाएगा, जो दिवाली या साल के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर, देवी सीता के किरदार में साई पल्लवी, रावण के रोल में ‘केजीएफ’ स्टार यश दिखेंगे. नितेश तिवारी की इस फिल्म में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. 

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कब फिल्म होगी रिलीज?
फिल्म ‘रामायण’ में साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह मंदोदरी और सूर्पनखा के किरदार में दिखाई देंगी. वहीं रामानंद सागर की ‘रामायण’ में राम के किरदार से घर-घर में फेमस हुए एक्टर अरुण गोविल भी इसमें नजर आएंगे. कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी इस बिग प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म का पहला भाग इस साल दिवाली पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा.

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