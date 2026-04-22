‘होटल में खुद धोनी पड़ी प्लेटें, मंदिरों में आज भी एंट्री नहीं…’ ‘पंचायत’ सीरीज का वो किरदार... जिसने करना पड़ा जातिवाद का सामना, खुद बयां की दर्दनाक कहानी

Panchayat Actor Facing Casteism: हम यहां ‘पंचायत’ सीरीज के चौथे सीजन में एक छोटा सा रोल निभाकर अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर विनोद सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कई दर्दनाक अनुभव साझा किए. उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में बताया कि उनके गांव में आज भी जातिवाद की समस्या मौजूद है. उनके मुताबिक वहां आज भी लोगों के बीच ऊंच-नीच का फर्क साफ दिखता है. उन्होंने कहा कि उनकी असल जिंदगी फिल्मों और सीरीज से बहुत अलग रही है.

बचपन में उन्हें कई ऐसी चीजें झेलनी पड़ीं जिनका असर आज तक उनके मन में है. विनोद सूर्यवंशी ने बताया कि कर्नाटक के उनके गांव में दो अलग-अलग इलाके हैं, एक ऊंची जातियों के लिए और दूसरा दलित समुदाय के लिए. उन्होंने कहा कि दलितों का इलाका गांव से अलग बसा हुआ है और वहां अलग तरह की जिंदगी चलती है. उन्होंने एक घटना याद करते हुए बताया कि जब वे सिर्फ 12 साल के थे और अपने पिता के साथ गांव गए थे, तो उन्होंने होटल में खाना खाया था. वहां उन्हें खुद अपनी प्लेट धोनी पड़ी और खाने के पैसे भी देने पड़े.

आज भी मंदिरों में एंट्री नहीं…

उन्होंने ये भी बताया कि गांव के एक मंदिर में आज भी उन्हें जाने की अनुमति नहीं है. एक्टर ने अपने बचपन के त्योहारों के अनुभव भी साझा किए और बताया कि उनके लिए त्योहार खुशी नहीं बल्कि दुख लेकर आते थे. उन्होंने कहा कि जब दीवाली या दूसरे त्योहार आते थे तो वे सोचते थे कि ये क्यों आ रहे हैं. उनके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वे बाकी लोगों की तरह त्योहार मना सकें. उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय उनके माता-पिता को भी दुख होता था और कई बार वे रोते भी थे. उनके मुताबिक उनके लिए खुशियों का मतलब सिर्फ दूर से दूसरों को देखना था.

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पैसे के लिए घरों में काम करती थीं मां

विनोद सूर्यवंशी ने अपने परिवार के माहौल के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी मां घरों में काम करती थीं यानी हाउस हेल्पर के तौर पर काम करती थीं. उनके पिता मिस्त्री का काम करते थे लेकिन उन्हें रोज काम नहीं मिलता था. ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहती थी. उन्होंने कहा कि कई बार उनके पिता शराब पीकर घर आते थे और घर में झगड़ा करते थे. इस वजह से उनकी मां को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और घर का माहौल भी टेंशन भरा रहता था. उनका ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है.

लिफ्टमैन की नौकरी करते थे एक्टर

प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज ‘पंचायत’ एक्टर ने आगे बात करते हुए बताया कि बचपन में घर चलाने के लिए उन्होंने भी कई छोटे-मोटे काम किए. उन्होंने सबसे पहले लिफ्टमैन की नौकरी की, जिसमें उन्हें सिर्फ 1600 रुपये महीना मिलता था. इसके बाद उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम किया और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की. उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें बस किसी तरह अपने घर की मदद करनी थी, इसलिए जो भी काम मिला उन्होंने किया. जिंदगी बहुत कठिन थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

लोगों से सुननी पड़ती थीं अपमानजनक बातें

विनोद सूर्यवंशी ने अपनी नौकरी के दिनों की मुश्किलों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि उन्हें 12-12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ती थी. बारिश के दिनों में हालत और भी खराब हो जाती थी क्योंकि पानी उनके जूतों में भर जाता था और पैरों में छाले पड़ जाते थे. कई बार लोगों से उन्हें अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती थीं. उन्होंने कहा कि लोग भले कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन असल में समाज में काम के आधार पर इंसान को देखा जाता है और सम्मान भी उसी हिसाब से मिलता है. आज भी वे इन बातों को अपने मन से निकाल नहीं पाए.

विनोद सूर्यवंशी ऐसे बनाई इंडस्ट्री में पहचान

वहीं, अगर उनके काम की बात करें तो विनोद सूर्यवंशी धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘जणावर’, ‘थम्मा’, ‘सत्यमेव जयते’ और ‘जॉली एलएलबी 3’ जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. यहां तक पहुंचने के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा. हालांकि, उनका कहना है कि ये सफर आसान नहीं रहा और हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा. छोटे रोल से शुरुआत करके उन्होंने धीरे-धीरे अपनी जगह बनाई है. आज वे मनोरंजन जगत में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें और बेहतर मौके मिलेंगे.