रंगों में छुपा सस्पेंस! ‘DALIMB’ के फर्स्ट लुक ने मचाई हलचल, साल के अंत में ओटीटी पर देगी दस्तक

Dalimb First Look Out: ओटीटी सीरीज 'पंचायत' और 'कोटा फैक्ट्री' जैसे शो के किरदारों से सादगी भरी पहचान बनाने वाले एक्टर जितेन्द्र कुमार अब एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं. फिल्म ‘डालिंब’ में वो एक दमदार भूमिका में दिखाई देंगे, जिसकी पहली झलक ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.
ओटीटी पर धाक जमाने वाले एक्टर जितेंद्र कुमार ने जहां ‘पंचायत’ और ‘कोटा फैक्ट्री’ जैसी सीरीज से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है, वहीं असल जिंदगी में उनकी सादगी को खूब पसंद किया जाता है. लेकिन अपनी गंभीर भूमिकाओं के लिए घर-घर में पहचान बनाने वाले जीतू भैया का नया रूप देखने को मिल रहा है. उनकी अपकमिंग साइकोलॉजिकल फिल्म डालिंब (Dalimb) का फर्स्ट लुक हाल ही में आउट हुआ है, जिसमें उनका रूह कंपा देने वाला अवतार दिखाई दे रहा है. जीतू भैया के इस फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि तहलका मचा रहा है.
फिल्म के पोस्ट के बारे में
जीतू भैया की फिल्म ‘डालिंब’ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर-ड्रामा है, जिसे प्रिया एवन द्वारा लिखा गया है. वहीं इस फिल्म को उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट भी किया गया है. इस फिल्म के पोस्टर और लुक के सामने आने से ये बात तो तय हो गई है कि ये कोई आम फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी और बेचैन पैदा करने वाला अनुभव है. फिल्म के पोस्टर में जीतू भैया का चेहरा इतना बदल चुका है कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है.
कब होगी रिलीज?
फिल्म ‘डालिंब’ में आपको सिर्फ जीतू भैय्या ही नहीं बल्कि कई मंझे हुए कलाकार देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस कहानी में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाई है. इस फिल्म में प्रिया बापट, क्षितीश दाते, केविन डेव, साई प्रसाद, हरीश कुलकर्णी और सागर यादव जैसे एक्टर्स अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं. वहीं बात करें, फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. लेकिन कहा जा रहा है कि इस साल 2026 के अंत तक ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया जाएगा.
