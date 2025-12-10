5 मिनट 53 सेकेंड का वो हिट रोमांटिक गाना, जिसे सुनकर आशिकों के दिलों में लग गई थी चिंगारी, विवाद में फंसे Bigg Boss 19 एक्स कंटेस्टेंट अमाल मलिक

Kabir Singh Bekhayali Song Controversy: 4 साल पहले आई शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' ने हर आशिक के दिल में चिंगारी जगा दी थी. इस फिल्म ने तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की ही थी. साथ ही इसके सारे गाने सुपरहिट हुए थे. इन गानों का खुमार लोगों के सिर पर ऐसा चढ़ा कि आजतक ये गाने लोगों के फेवरेट बने हुए हैं. लेकिन, 4 साल पहले आई इस फिल्म का एक सबसे पॉपुलर गाने 'बेख्याली' को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया. संगीतकार जोड़ी सचेत-परंपरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कंपोजर अमाल मलिक के उन दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया, जिसमें उन्होंने 'बेख्याली' गाने को बनाने का दावा किया था.

क्या है 'बेख्याली' गाने पर विवाद?

सचेत और परंपरा ने 5 मिनट 53 सेकेंड के इस गाने को लेकर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में इन दोनों ने दावा किया कि बेख्याली खाना पूरी तरह हमारा है. जिसे उन्होंने कबीर सिंह की टीम. शाहिद कपूर और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के साथ बैठकर कंपोज किया था. कभी सोचा भी नहीं था कि हमें अपने सबसे बड़े और हिट गानों में से किसी पर सफाई देनी पड़ेगी.

सचेत-परंपरा का बयान

सचेत-परंपरा ने आगे कहा कि अमाल मलिक ने कई बार कहा कि ये उनकी पुरानी धुन जैसी है. ऐसे में हमें अपना साइड रखना जरूरी हो गया. गाने का हर सुर, हर कंपोजिशन और हर एडिट वहीं उसी समय किया गया था. हमारे पास उन सभी चैट और बातचीत के सबूत भी हैं, जो उस समय के ही हैं और जिनसे साबित होता है कि यह क्रिएशन पूरी तरह से हमारी है.'

अमाल मलिक पर उठाए सवाल

सचेत-परंपरा ने अमाल के उस बयान पर भी जवाब दिया, जिसमें अमाल ने कहा था कि लेबल अपने पसंदीदा कलाकारों को बढ़ावा देता है. इस पर उन्होंने बताया, 'हम टी-सीरीज के साथ 'बेख्याली' से पहले जुड़े ही नहीं थे, जबकि अमाल 2015 से वहीं से जुड़े हुए हैं. अगर किसी तरह अमाल की पुरानी धुन हमें मिल भी गई होती, तो लेबल किसी 'बाहरी कलाकार' को क्यों तरजीह देता?'

अमाल मांगे खुलेआम मांगी

उन्होंने वीडियो में अमाल द्वारा भेजी गई चैट्स भी दिखाई. उनका कहना है कि गाना रिलीज होने के बाद अमाल ने खुद उन्हें संदेश भेजकर बधाई दी थी और गाने की तारीफ की थी. सचेत-परंपरा ने वीडियो में बार-बार कहा कि अगर अमाल कोई दावा कर रहे हैं, तो उन्हें सबूत भी देने चाहिए. मीडिया में अमाल जो बयान दे रहे हैं, वे गलत हैं और इससे फैंस कनफ्यूज हो रहे हैं. अमाल के पुराने गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब किसी का काम अच्छा न चले, तो दूसरों पर आरोप लगाया जाए. इंडस्ट्री उसे मौका देती है, जो अच्छा काम करता है, चाहे वह इंडस्ट्री का हो या बाहर से आया हो'. वीडियो के आखिर में उन्होंने कहा कि अमाल ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से ही माफी भी मांगनी चाहिए. इस विवाद ने उनकी छवि और प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है, और अगर कोई उनके काम को चोरी बताता है, तो वे कानूनी कदम भी उठाएंगे.

