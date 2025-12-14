Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार की वो फिल्म... जो 2 बड़े अवॉर्ड्स के लिए हुई नॉमिनेट, फिर भी डायरेक्टर ने बताया सबसे ‘बड़ी गलती’, आज OTT पर कर रही राज

अक्षय कुमार की वो फिल्म... जो 2 बड़े अवॉर्ड्स के लिए हुई नॉमिनेट, फिर भी डायरेक्टर ने बताया सबसे ‘बड़ी गलती’, आज OTT पर कर रही राज

Akshay Kumar Film: बॉलीवुड में खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने अपने करियर में ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें बड़े-बड़े सुपरस्टार्स भी नहीं छू सके. उन्होंने हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लंबी कतार लगाई, लेकिन इसके बावजूद उनके करियर में एक ऐसी फिल्म भी रही, जिसको डायरेक्टर ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती बताया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:50 PM IST
अक्षय कुमार की वो फिल्म... जिसे डायरेक्टर ने बताया बड़ी गलती
अक्षय कुमार की वो फिल्म... जिसे डायरेक्टर ने बताया बड़ी गलती

Akshay Kumar Biggest Flop Film: हाल ही में फिल्म निर्देशक आनंद एल राय ने अपनी फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की सफलता के बाद अपने करियर के एक मुश्किल दौर पर खुलकर बात की है. उन्होंने माना कि अक्षय कुमार की फिल्म ‘रक्षा बंधन’ उनके लिए एक बड़ा सबक थी. साल 2022 में रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाई. आनंद एल राय ने माना कि इस फिल्म को बनाते समय उन्होंने पहली बार अपनी कहानी कहने वाली अंदर की आवाज पर भरोसा नहीं किया, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा.

70 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 48.63 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई थी. हाल ही में एक मीडिया हाउस के साथ बात करते हुए आनंद ने बताया कि ‘रक्षा बंधन’ वो फिल्म थी, जहां उन्होंने ये मान लिया कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं. उन्होंने बताया, ‘मैं यहां पूरी तरह चूक गया. अपने पूरे फिल्मी सफर में पहली बार मैंने ये तय किया कि एक खास वर्ग के दर्शकों के लिए ऐसी कहानी बनानी चाहिए. मैं आमतौर पर कहानी पसंद करता हूं और फिल्म बना देता हूं, लेकिन ‘रक्षा बंधन’ में मैंने अपने दर्शकों को जज किया’.

अक्षय कुमार की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म 

आनंद एल राय ने आगे बताया कि उन्होंने ये सोचकर फिल्म बनाई कि छोटे शहरों और कस्बों के दर्शकों के लिए कहानी को बहुत आसान होनी चाहिए, लेकिन उनकी यही सोच उनपर भारी पड़ी. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता था कि ये कहानी बहुत सिंपल तरीके से कही जानी चाहिए. पहले मैं कहानी के साथ उड़ान भरता था और खुद को खोजता था. इस बार मुझे लगा कि मुझे सब पता है. फिल्म बहुत अच्छे ढांचे में बनी थी, लेकिन यही तरीका मेरे लिए कभी काम नहीं करता, लेकिन जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ’. हालांकि, इस फिल्म को बॉलीवुड लाइफ अवार्ड्स में बेस्ट सॉन्ग और स्टार एमिनेंस अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया था.

‘ही-मैन’ की ‘ड्रीम गर्ल’ को सता रही पति की याद, इस VIDEO को देख भीग जाएंगी आपकी भी आंखें, बोलीं- ‘उनका करिश्मा...’

‘फिल्म शुरू करने की वजह ही गलत थी’ - आनंद

निर्देशक के मुताबिक, असली दिक्कत फिल्म की कमाई नहीं थी, बल्कि फिल्म शुरू करने के पीछे की सोच गलत थी. उन्होंने कहा, ‘फिल्म शुरू करने की वजह ही गलत थी. इसका सफलता या असफलता से कोई लेना-देना नहीं है. मैं उन फिल्मों में भी फेल हुआ हूं, जिनमें मैंने पूरी ईमानदारी से बनाईं. यहां परेशानी ये थी कि शुरुआत से पहले ही मेरी वजह सही नहीं थी’. आनंद एल राय ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा कि समस्या स्क्रिप्ट में नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों में थी. उन्होंने कहा, ‘स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं थी’. 

आनंद एल राय ने करियर में कई बार देखा उतार-चढ़ाव

उन्होंने आगे कहा, ‘दिक्कत इस निर्देशक में थी और उससे जुड़ी उम्मीदों में थी. मैंने अक्षय सर के साथ काम करने का पूरा मजा लिया. वो पूरी सच्चाई और भरोसे के साथ परफॉर्म कर रहे थे. लेकिन शायद मेरे दिल की धड़कन उस लय में नहीं थी, इसलिए बात वैसी नहीं बैठी जैसी मैं चाहता था’. आनंद एल राय के करियर में उतार-चढ़ाव दोनों रहे हैं. उन्होंने ‘रांझणा’ और ‘तनु वेड्स मनु’ जैसी यादगार फिल्में दीं, वहीं शाहरुख खान की ‘जीरो’ से उन्हें बड़ा झटका भी लगा. अब 7 साल बाद ‘तेरे इश्क में’ के साथ उन्होंने जोरदार वापसी की है.

