साउथ सिनेमा को एक और बड़ा झटका, एक्टर अभिनय ने दुनिया को कहा अलविदा; धनुष के साथ किया था डेब्यू

Tamil Actor Abhinay Death: तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अभिनय किंगर का सोमवार सुबह निधन हो गया. उन्होंने 44 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. अभिनेता लंबे समय से लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. उनके निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. अभिनय किंगर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में कस्तूरी राजा की निर्देशित फिल्म 'थुल्लुवथो इलमई' से की थी. इस फिल्म में अभिनेता धनुष ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी. फिल्म की कहानी युवाओं के संघर्ष पर आधारित थी. इस फिल्म ने अभिनय को तमिल सिनेमा में पहचान दिलाई.

इसके बाद उन्होंने 'जंक्शन', 'सिंगारा चेन्नई', 'पोनमलाई', 'सोला सोला इनिक्कुम', 'पलैवना सोलई', 'थुप्पाक्की' और 'अंजान' जैसी कई फिल्मों में काम किया. वह तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में सक्रिय रहे और 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया.

धनुष के साथ किया था एक्टिंग डेब्यू

अभिनय अभिनेता के अलावा एक बेहतरीन डबिंग कलाकार भी थे. उन्होंने अभिनेता विद्युत जामवाल के किरदार को थलपति विजय की फिल्म 'थुप्पाक्की' में आवाज दी थी. इसके अलावा, उन्होंने सूर्या की फिल्म 'अंजान' के लिए भी डबिंग की थी. फिल्मों के अलावा वे विज्ञापनों में भी दिखाई दिए थे और एक मेहनती कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी. अभिनय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था. उनकी मां, टी.पी. राधामणि मलयालम सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री थीं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म 'उत्तरायण' में अभिनय किया था.

अभिनय ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग को ही अपना करियर बनाया. अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने कई प्रमुख निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन समय के साथ काम के अवसर कम होते चले गए.

क्या है मौत की वजह?

बीते कुछ सालों में अभिनय की सेहत लगातार खराब होती गई. उन्हें लिवर से जुड़ी बीमारी ने बहुत कमजोर कर दिया था. आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद उन्होंने जनता से मदद की अपील की थी. लगभग तीन महीने पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें केवल डेढ़ साल का समय दिया है. वीडियो में उन्होंने भावुक होकर कहा था, 'मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन रहूंगा.'

अभिनय की इस अपील के बाद तमिल फिल्म जगत के कई कलाकारों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था. हास्य कलाकार के.पी.वाई. बाला ने उन्हें एक लाख रुपये की सहायता दी थी, जबकि अभिनेता धनुष ने अपने पुराने साथी की मदद के लिए पांच लाख रुपये दिए थे. इस बीच बीमारी बढ़ती चली गई और अस्पताल में इलाज के दौरान अभिनय जिंदगी की जंग हार गए.