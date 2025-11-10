Advertisement
trendingNow12996179
Hindi Newsबॉलीवुड

साउथ सिनेमा को एक और बड़ा झटका, एक्टर अभिनय ने दुनिया को कहा अलविदा; धनुष के साथ किया था डेब्यू

Tamil Actor Abhinay Death: तमिल एक्टर अभिनय ने महज 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. लिवर इंफेक्शन के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ सिनेमा को एक और बड़ा झटका, एक्टर अभिनय ने दुनिया को कहा अलविदा; धनुष के साथ किया था डेब्यू

Tamil Actor Abhinay Death: तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अभिनय किंगर का सोमवार सुबह निधन हो गया. उन्होंने 44 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. अभिनेता लंबे समय से लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. उनके निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.  अभिनय किंगर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में कस्तूरी राजा की निर्देशित फिल्म 'थुल्लुवथो इलमई' से की थी. इस फिल्म में अभिनेता धनुष ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी. फिल्म की कहानी युवाओं के संघर्ष पर आधारित थी. इस फिल्म ने अभिनय को तमिल सिनेमा में पहचान दिलाई.

इसके बाद उन्होंने 'जंक्शन', 'सिंगारा चेन्नई', 'पोनमलाई', 'सोला सोला इनिक्कुम', 'पलैवना सोलई', 'थुप्पाक्की' और 'अंजान' जैसी कई फिल्मों में काम किया. वह तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में सक्रिय रहे और 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया.

धनुष के साथ किया था एक्टिंग डेब्यू  

Add Zee News as a Preferred Source
अभिनय अभिनेता के अलावा एक बेहतरीन डबिंग कलाकार भी थे. उन्होंने अभिनेता विद्युत जामवाल के किरदार को थलपति विजय की फिल्म 'थुप्पाक्की' में आवाज दी थी. इसके अलावा, उन्होंने सूर्या की फिल्म 'अंजान' के लिए भी डबिंग की थी. फिल्मों के अलावा वे विज्ञापनों में भी दिखाई दिए थे और एक मेहनती कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी. अभिनय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था. उनकी मां, टी.पी. राधामणि मलयालम सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री थीं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मराठी फिल्म 'उत्तरायण' में अभिनय किया था.

अभिनय ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग को ही अपना करियर बनाया. अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने कई प्रमुख निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन समय के साथ काम के अवसर कम होते चले गए.

क्या है मौत की वजह?

बीते कुछ सालों में अभिनय की सेहत लगातार खराब होती गई. उन्हें लिवर से जुड़ी बीमारी ने बहुत कमजोर कर दिया था. आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद उन्होंने जनता से मदद की अपील की थी. लगभग तीन महीने पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें केवल डेढ़ साल का समय दिया है. वीडियो में उन्होंने भावुक होकर कहा था, 'मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन रहूंगा.'

अभिनय की इस अपील के बाद तमिल फिल्म जगत के कई कलाकारों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था. हास्य कलाकार के.पी.वाई. बाला ने उन्हें एक लाख रुपये की सहायता दी थी, जबकि अभिनेता धनुष ने अपने पुराने साथी की मदद के लिए पांच लाख रुपये दिए थे. इस बीच बीमारी बढ़ती चली गई और अस्पताल में इलाज के दौरान अभिनय जिंदगी की जंग हार गए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Abhinay

Trending news

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट