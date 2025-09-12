भंसाली संग दे चुके ब्लॉकबस्टर, रातों-रात चमकी किस्मत, अब 3 साल बाद डायरेक्टर के लिए कुछ ऐसा बोले शांतनु माहेश्वरी

Shantanu Maheshwari On Sanjay Leela Bhansali: फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में अहम किरदार निभाने वाले शांतनु माहेश्वरी ने हाल ही में संजय लीला भंसाली के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर भंसाली को सख्त डायरेक्टर मानते और कहते हैं, लेकिन उनके मुताबिक भंसाली के लिए सही शब्द है 'पैशनेट' यानी जुनूनी. शांतनु का मानना है कि जब कोई अपने काम को लेकर बेहद गंभीर होता है, तो वो हर चीज को बारीकी से देखता है और ये खूबी उनके अंदर है.

इसी वजह से भंसाली को ‘पिकी’ कहा जाता है. जब शांतनु से पूछा गया, 'क्या उन्हें कभी भंसाली ने डांटा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि वे शूटिंग के दौरान गुस्सा कर बैठते हैं?', इस पर शांतनु ने कहा कि उन्हें कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. उन्होंने कहा, 'मैं लकी हूं कि मुझे उनसे कभी डांट नहीं पड़ी'. शांतनु का मानना है कि अगर कोई उनके काम के लिए जुनून को समझ लेता है, तो उसे उनकी हर बात आसानी से समझ आ जाती है.

बारीकी पर देते हैं जोर

शांतनु ने बताया कि भंसाली सिर्फ कलाकार पर ही नहीं, बल्कि पूरे फ्रेम पर ध्यान देते हैं. उनके मुताबिक, निर्देशक हर सीन में इतनी बारीकियों पर ध्यान देते हैं कि छोटी-छोटी चीजें भी उनके लिए मायने रखती हैं. यही वजह है कि उनकी फिल्मों का हर शॉट शानदार और खूबसूरत दिखता है. शांतनु ने कहा कि यही उनका काम करने का तरीका है और इसी से उनके सिनेमा की अलग पहचान बनती है.

मजाकिया अंदाज वाले डायरेक्टर

शांतनु ने ये भी खुलासा किया कि भंसाली का मजाकिया अंदाज उन्हें बेहद खास बनाता है, जो हर किसी को पसंद आता है. उन्होंने बताया, 'उनकी विट और सरकाज्म काफी कमाल का है'. अक्सर लोग मानते हैं कि भंसाली केवल गंभीर और सख्त स्वभाव के हैं, लेकिन शांतनु के मुताबिक वे मजाकिया भी हैं और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है. इस वजह से सेट पर कई बार माहौल हल्का और खुशनुमा भी हो जाता था.

जुनून से जुड़ी शख्सियत

शांतनु ने कहा कि भंसाली को समझने के लिए उनके जुनून को समझना बेहद जरूरी है. जब कोई ये जान जाता है कि वे अपने काम के लिए कितने समर्पित हैं, तो उनकी डिटेलिंग और 'पिकी' बिहेवियर को नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव नजरिए से देखा जा सकता है. यही वजह है कि उनके साथ काम करने वाले कलाकार भी उनके विजन पर भरोसा करते हैं और पूरी तरह डूब जाते हैं.

गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में

संजय लीला भंसाली की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी. इसमें आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आई थी. फिल्म में शांतनु माहेश्वरी, अजय देवगन, विजय राज, सीमा पाहवा, इंदिरा तिवारी और जिम सर्भ भी नजर आए थे. फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस किया था, बल्कि क्रिटिक्स से भी खूब तारीफें बटोरीं. शांतनु के लिए ये फिल्म बॉलीवुड करियर की बड़ी उपलब्धि साबित हुई.