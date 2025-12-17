KGF के को-डायरेक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, साढ़े 4 साल के बेटे की हुई दर्दनाक मौत, लिफ्ट में हुआ भयानक हादसा, फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम

KGF Co-Director Kirtan Nadagouda Son Died: कन्नड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'केजीएफ' ने हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज होकर दुनियाभर में पहचान बनाई है. इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार और टेक्नीशियन का नाम भी सुर्खियों में रहा था. 'केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2' की जबरदस्त सफलता ने भारतीय सिनेमा को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था. इसी फिल्म से जुड़े एक अहम सदस्य के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. 'KGF: चैप्टर 2' के को- डायरेक्टर कीर्तन नाडगौडा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है.

साढ़े 4 साल के बेटे की हुई मौत

यह दुखद हादसा 17 दिसंबर को हुआ, जब उनके साढ़े 4 साल के बेटे सोनारश नाडगौडा की एक दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा लिफ्ट से जुड़ा हुआ था और इतना अचानक हुआ कि परिवार को बच्चे के बचाने का मौका तक नहीं मिला. कन्नड़ प्रभा की रिपोर्ट के मुताबिक, मासूम सोनारश लिफ्ट में फंस गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई. परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि यह घटना इतनी भयावह और अप्रत्याशित थी कि अब भी उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है.

सितारों ने जताया दुख

बेटे सोनारस को परिवार और जानने वाले एक बेहद प्यारा, चंचल और उत्साही बच्चा बताते हैं. जिसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती थी. उसके अचानक चले जाने से नाडगौडा परिवार पर गहरा सदमा छा गया है. उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसे भर पाना नामुमकिन है. इस दुखद खबर के सामने आते ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के साथ पूरी साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. कई सितारों ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कीर्तन नाडगौडा और उनकी पत्नी समृद्धि पटेल के लिए संवेदना जाहिर करते हुए प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें इस दुख के सहने की शक्ति प्रदान करें.

कीर्तन नाडगौडा का करियर

बता दें कि कीर्तन नाडगौडा को अपने अब तक के कई करियर में काफी सफलता मिली है. वे पिछले कई सालों से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. उन्होंने KGF जैसी बेहतरीन फिल्मों को को-डायरेक्ट किया और इसके अलावा कई प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं. KGF को कन्नड़ के साथ-साथ हिंदी और अन्य साउथ भाषाओं में भी जबरदस्त सफलता मिली थी.