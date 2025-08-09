‘टैलेंट की कमी...’ बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे स्टार किड्स? फिल्ममेकर ने बोले ऐसे कड़वे बोल, फॉलोअर्स को भी सुनाई खरी-खोटी

Vivek Agnihotri Slams Star Kids: हाल ही में 'द कश्मीर फाइल्सट, 'द ताशकेंट फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन करने वाले और हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर ही बॉलीवुड में होने वाली अनदेखियों को लेकर अपनी बात खुलकर रखते हैं. हाल ही में उन्होंन बॉलीवुड में स्टार किड्स की बढ़ती तादात और एक के बाद एक उनकी रही फिल्मों के बारे में खुलकर बात की.

उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अब नए टैलेंट की कमी आ चुकी है. विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक बार फिर बॉलीवुड पर सीधा हमला बोला. इस बार उन्होंने इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं की कमी, स्टार किड्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और राइटर्स की अनदेखी को लेकर नाराजगी जाहिर की. सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बंद दरवाजों वाला माहौल नए टैलेंट को आने ही नहीं देता और इससे फिल्मों का क्रिएटिव लेवल लगातार गिर रहा है.

स्टार किड्स पर जमकर बोला हमला

विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि आज के समय में आम इंसान के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना लगभग नामुमकिन है. उन्होंने शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वो आज के समय में बिना अंग्रेजी बोले और बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के आते, तो शायद किसी स्टूडियो का दरवाजा भी पार नहीं कर पाते. उनका कहना है कि इंडस्ट्री का माहौल अब पहले जैसा खुला नहीं रहा. साथ ही उन्होंने आजकल के ऑडिशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए.

'फॉलोअर्स को दिया जाता है इंपोर्टेंस'

जहां एक्टिंग टैलेंट से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इंपोर्टेंस दिया जाता है. विवेक ने कहा कि ऐसे में कानपुर, झांसी या विशाखापट्टनम जैसे शहरों से आने वाले कलाकारों के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब स्टार किड्स इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और इन्फ्लुएंसर स्टार बनने का सपना देखते हैं. विवेक अग्निहोत्री ने राइटर्स की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब राइटर्स की कोई अहमियत नहीं रह गई है.

'अब राइटर्स की कोई अहमियत नहीं'

उन्होंने कहा कि सितारों और स्टूडियो ने मिलकर उनकी अहमियत खत्म कर दी है. उनका कहना है कि, 'स्टूडियो को बस नंबर चाहिए और इसके लिए उन्हें स्टार्स चाहिए… नतीजा ये है कि राइटर को 10 रुपए और स्टार को 10,000 रुपए मिलते हैं'. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर स्टार किड्स की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी, चाहे वो उनके कपड़े हों या जिम वीडियो, दर्शकों की कल्पना खत्म कर देती है. लोग उन्हें अलग-अलग किरदार में सोच ही नहीं पाते.

विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म

उन्होंने कहा कि ऊपर से कमजोर स्क्रिप्ट के चलते फिल्मों में गहराई और असलियत की कमी रह जाती है, जिससे दर्शकों को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है. वहीं, अगर काम की बात करें तो ‘द कश्मीर फाइल्स’ की सफलता के बाद विवेक अग्निहोत्री ‘द बंगाल फाइल्स’ पर काम कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसा और विचारधारात्मक टकराव के इतिहास को दिखाएगी. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे.