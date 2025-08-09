‘टैलेंट की कमी...’ बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे स्टार किड्स? फिल्ममेकर ने बोले ऐसे कड़वे बोल, फॉलोअर्स को भी सुनाई खरी-खोटी
Advertisement
trendingNow12873266
Hindi Newsबॉलीवुड

‘टैलेंट की कमी...’ बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे स्टार किड्स? फिल्ममेकर ने बोले ऐसे कड़वे बोल, फॉलोअर्स को भी सुनाई खरी-खोटी

Director Slams Star Kids: हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े फिल्ममेकर ने स्टार किड्स को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है, स्टार किड्स और सोशल मीडिया फॉलोअर्स को प्रायोरिटी दी जाती है. फिल्मों में सच्चाई की कमी आ गई है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे स्टार किड्स? फिल्ममेकर ने बोले ऐसे कड़वे बोल
बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे स्टार किड्स? फिल्ममेकर ने बोले ऐसे कड़वे बोल

Vivek Agnihotri Slams Star Kids: हाल ही में 'द कश्मीर फाइल्सट, 'द ताशकेंट फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन करने वाले और हिंदी सिनेमा के जाने-माने फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर ही बॉलीवुड में होने वाली अनदेखियों को लेकर अपनी बात खुलकर रखते हैं. हाल ही में उन्होंन बॉलीवुड में स्टार किड्स की बढ़ती तादात और एक के बाद एक उनकी रही फिल्मों के बारे में खुलकर बात की.

उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अब नए टैलेंट की कमी आ चुकी है. विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में एक बार फिर बॉलीवुड पर सीधा हमला बोला. इस बार उन्होंने इंडस्ट्री में नई प्रतिभाओं की कमी, स्टार किड्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और राइटर्स की अनदेखी को लेकर नाराजगी जाहिर की. सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बंद दरवाजों वाला माहौल नए टैलेंट को आने ही नहीं देता और इससे फिल्मों का क्रिएटिव लेवल लगातार गिर रहा है.

स्टार किड्स पर जमकर बोला हमला

विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि आज के समय में आम इंसान के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना लगभग नामुमकिन है. उन्होंने शाहरुख खान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वो आज के समय में बिना अंग्रेजी बोले और बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के आते, तो शायद किसी स्टूडियो का दरवाजा भी पार नहीं कर पाते. उनका कहना है कि इंडस्ट्री का माहौल अब पहले जैसा खुला नहीं रहा. साथ ही उन्होंने आजकल के ऑडिशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए.

‘फिर मिलेंगे भाई, तुम्हारी गुड़िया दी..’ राखी पर सुशांत सिंह की बहन को सता रहीं पुरानी यादें, पोस्ट लिख बयां किया दर्द, पढ़कर हो जाएंगे इमोशनल

'फॉलोअर्स को दिया जाता है इंपोर्टेंस'

जहां एक्टिंग टैलेंट से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इंपोर्टेंस दिया जाता है. विवेक ने कहा कि ऐसे में कानपुर, झांसी या विशाखापट्टनम जैसे शहरों से आने वाले कलाकारों के लिए रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब स्टार किड्स इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और इन्फ्लुएंसर स्टार बनने का सपना देखते हैं. विवेक अग्निहोत्री ने राइटर्स की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब राइटर्स की कोई अहमियत नहीं रह गई है. 

'अब राइटर्स की कोई अहमियत नहीं'

उन्होंने कहा कि सितारों और स्टूडियो ने मिलकर उनकी अहमियत खत्म कर दी है. उनका कहना है कि, 'स्टूडियो को बस नंबर चाहिए और इसके लिए उन्हें स्टार्स चाहिए… नतीजा ये है कि राइटर को 10 रुपए और स्टार को 10,000 रुपए मिलते हैं'. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर स्टार किड्स की जरूरत से ज्यादा मौजूदगी, चाहे वो उनके कपड़े हों या जिम वीडियो, दर्शकों की कल्पना खत्म कर देती है. लोग उन्हें अलग-अलग किरदार में सोच ही नहीं पाते. 

विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म 

उन्होंने कहा कि ऊपर से कमजोर स्क्रिप्ट के चलते फिल्मों में गहराई और असलियत की कमी रह जाती है, जिससे दर्शकों को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है. वहीं, अगर काम की बात करें तो ‘द कश्मीर फाइल्स’ की सफलता के बाद विवेक अग्निहोत्री ‘द बंगाल फाइल्स’ पर काम कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसा और विचारधारात्मक टकराव के इतिहास को दिखाएगी. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Vivek Agnihotri

Trending news

HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
;