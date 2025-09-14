2022 की बिगेस्ट फ्लॉप फिल्म, अब 60 साल के सुपरस्टार ने मानी अपनी गलती; 200 करोड़ वाली मूवी के फ्लॉप होने की बताई वजह
60 साल के सुपरस्टार ने माना कि ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. एक्टर ने खुलासा किया कि फिल्म का बजट कम होना चाहिए था, लेकिन वो 200 करोड़ तक पहुंच गया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:25 AM IST
मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले सुपरस्टार आमिर खान ने अपने करियर में ज्यादातर हिट फिल्में ही दी हैं. उनकी कई फिल्मों ने फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ा तोड़ा है. लेकिन फिर ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ की नाकामी के बाद आमिर खान की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला ‘लाल सिंह चड्ढा’ (2022) के साथ जारी रहा.  फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही जिससे एक्टर को भी दुख हुआ. अब आमिर ने अपनी फिल्म की असफलता पर खुलकर बात की है.

जरूरत से कहीं ज्यादा महंगी 

कोमल नाहटा के यूट्यूब चैनल गेम चेंजर्स पर आमिर खान ने कहा, ‘मुझे हर उस फिल्म को, जिसे मैं प्रोड्यूस करता हूं, उन पर बजट को लेकर एक फिल्टर लगाने की आदत है. मैं यह सोचने की बजाय कि फिल्म कितना कमा सकती है, इस पर ध्यान देता हूं कि फिल्म में किसी तरह का घाटा न हो. दुर्भाग्य से, मैंने लाल सिंह चड्ढा के साथ ऐसा नहीं किया. मैं लाल सिंह चड्ढा को लेकर थोड़ा ओवरकॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि मैंने लगातार कई हिट फिल्में दी थीं. यहीं पर मुझसे गलती हो गई. मैंने इस फिल्म का बजट तय नहीं किया था.’

फिल्म पर खर्च कर दिए थे 200 करोड़

आमिर खान ने बताया कि उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि ‘लाल सिंह चड्ढा’ में मेनस्ट्रीम फिल्म वाले एलिमेंट्स नहीं हैं, फिर भी उन्होंने इसके प्रोडक्शन पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता था कि यह फिल्म दंगल की कमाई का एक तिहाई ही कमा पाएगी. दंगल ने भारत में 385 करोड़ रुपये कमाए थे, इसलिए मुझे अंदाजा था कि लाल सिंह चड्ढा 100 से 120 करोड़ के बीच कमा लेगी. मुझे इसी प्रोजेक्शन के हिसाब से अपना बजट तय करना चाहिए था.’

उन्होंने आगे कहा, ‘जब आपको पता है कि आपकी फिल्म 120 करोड़ रुपये कमा सकती है, तो आपका बजट ज्यादा से ज्यादा 80 करोड़ तक होना चाहिए. आदर्श रूप से यह बजट 50 से 60 करोड़ के बीच होना चाहिए था. लेकिन हमने इस फिल्म पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे.’

मेनस्ट्रीम फिल्म नहीं थी ‘लाल सिंह चड्ढा’

आमिर खान ने बताया, ‘जब मैं डायरेक्टर अद्वैत चंदन के साथ फिल्म पर बात कर रहा था, तो मुझे याद है कि मैंने उन्हें साफ-साफ कहा था कि यह एक मेनस्ट्रीम फिल्म नहीं है. वो हैरान हो गए और पूछा कि क्यों? मैंने कहा कि तीन वजहें हैं- इसकी जो मूल कहानी है, वो एक सवाल की तरह है. इसकी स्टोरी प्लॉट को नहीं, बल्कि कैरेक्टर को फॉलो करती है और इसके सब-प्लॉट मेन स्टोरी से ज्यादा लंबी चलते हैं. इन्हीं बातों से मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म मेनस्ट्रीम नहीं है.’ मालूम हो कि ‘लाल सिंह चड्ढा’ ने भारत में सिर्फ 11 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 133.5 करोड़ रुपये में सिमट गया था.

मालूम हो कि 'लाल सिंह चड्ढा' ने भारत में सिर्फ 11 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 133.5 करोड़ रुपये में सिमट गया था.

;