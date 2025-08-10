16 एपिसोड और 8.8 IMDb रेटिंग, इस वेब सीरीज ने जीते 43 अवार्ड्स; हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद है तो आज ही देख डालें ये शो
Advertisement
trendingNow12874826
Hindi Newsबॉलीवुड

16 एपिसोड और 8.8 IMDb रेटिंग, इस वेब सीरीज ने जीते 43 अवार्ड्स; हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद है तो आज ही देख डालें ये शो

2022 Biggest Historical Drama: अगर आप भी बायोपिक जैसी दमदार कहानी देखना पसंद करते हैं, तो SonyLIV की ये वेब सीरीज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है. दर्शकों के बीच पॉपुलर इस सीरीज ने 43 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

16 एपिसोड और 8.8 IMDb रेटिंग, इस वेब सीरीज ने जीते 43 अवार्ड्स; हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद है तो आज ही देख डालें ये शो

रियल लाइफ पर बनी वेब सीरीज को इन दिनों खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसी ही एक वेब सीरीज सोनी लिव पर खूब सुर्खियों में है. इसमें स्टार्स की एक्टिंग और कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं दमदार एक्टिंग और कहानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे आईएमडीबी पर 8.8 की रेटिंग के साथ 43 अवार्ड्स भी मिले हैं. ऐसे में अगर आप किसी धांसू वेब सीरीज की खोज में हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है. दर्शकों ने इस सीरीज के स्टार्स की एक्टिंग को भी खूब सराहा है. 

दमदार एक्टिंग और असली कहानी

सोनी लिव पर मौजूद इस वेब सीरीज का नाम रॉकेट बॉयज है. इसके अब तक दो सीजन आ चुके हैं. इसका पहला सीजन साल 2022 में रिलीज हुआ था. यह सीरीज भारत के रॉकेट प्रोग्राम पर आधारित है, जो कि हमारे वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई की बायोग्राफी पर बनी है. इस सीरीज में जिम सर्भ, इश्वाक सिंह, रेजिना कैसेंड्रा, सबा आजाद, दिव्येंदु भट्टाचार्य और रजित कपूर प्रमुख किरदार हैं, जिनकी एक्टिंग जबरदस्त है. दो सीरीज की इस वेब सीरीज में 16 एपिसोड हैं.

40 से ज्यादा अवार्ड्स

आईएमडीबी ने अपनी वेबसाइट में दावा किया है कि इस सीरीज को अब तक 43 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं. इसे एकेडमी अवार्ड की ओर से बेस्ट वेब सीरीज का इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिल चुका है. इसके डायलॉग्स के लिए अभय पन्नू और कौसर मुनीर को आईटीए का बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड मिला है. इसके साथ ही आईटीए ने जिम सर्भ को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया है.

बेस्ट सीरीज के लिए जीता अवॉर्ड

इसके साथ ही आईटीए ने रॉकेट बॉयज वेब सीरीज को बेस्ट स्टोरी, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है. इस सीरीज के लिए एक्टर जिम सर्भ को बेस्ट एक्टर का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड मिला था. फिल्मफेयर ने इस सीरीज को बेस्ट स्क्रीनप्ले और अभय पन्नू को बेस्ट डायरेक्टर के साथ बेस्ट वेब सीरीज का (पॉपुलर अवार्ड) अवॉर्ड दिया है. इसके साथ ही फिल्मफेयर ने वेब सीरीज बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड जिम सर्भ को दिया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

OTT

Trending news

उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
;