117 दिन पुरानी वो धमाकेदार फिल्म, जिसने 15 करोड़ में छापे 114 करोड़, बड़ा हिस्सा NGO में किया दान, अब तक जीत चुकी 5 अवॉर्ड

777 Charlie Receives 4 Karnataka State Awards: हम यहां एक्टर और डायरेक्टर रक्षित शेट्टी की फिल्म ‘777 चार्ली’ की बात कर रहे हैं, जिसने दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया था. इस फिल्म को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर छाई हुई है. हाल ही में इस फिल्म ने 4 कर्नाटक राज्य पुरस्कार जीते. हाल ही में रक्षित ने सोशल मीडिया पर इस सक्सेस के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने फिल्म की टीम, जूरी और दर्शकों का धन्यवाद किया.

उन्होंने खासकर फिल्म के निर्देशक किरणराज और संपादन के लिए प्रतीक का जिक्र किया. इसके अलावा, गानों के लिए नागार्जुन शर्मा का भी धन्यवाद किया. रक्षित ने लिखा कि यह सफलता उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली है. ‘777 चार्ली’ एक पैन इंडिया फिल्म थी, जिसमें रक्षित शेट्टी और संगीता श्रीनेरी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म की कहानी धर्मा नाम के लड़के और उसके प्यारे कुत्ते चार्ली के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म रिलीज होने के बाद बड़ी हिट साबित हुई.

फिल्म की कहानी और इमोशनल कहानी ने सभी का दिल जीत लिया. रक्षित की अदाकारी और चार्ली की क्यूटनेस ने फिल्म को एक खास पहचान दिलाई. फिल्म की सफलता के बाद, मेकर्स ने घोषणा की कि फिल्म के मुनाफे का 5 प्रतिशत देशभर के एनजीओ को दिया जाएगा. ये एनजीओ खासतौर पर इंडी कुत्तों और जानवरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं. रक्षित शेट्टी ने बताया कि ये योगदान चार्ली के नाम पर किया जाएगा. उनका मानना है कि सफलता का सही तरीका यही है कि जो लोग फिल्म बनाने में मेहनत करते हैं, उन्हें उसका हिस्सा मिले.

रक्षित शेट्टी दर्शकों और टीम को दिया धन्यवाद

रक्षित ने ये भी कहा कि फिल्म की सफलता का जश्न केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए है. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म के मुनाफे का 10 प्रतिशत उन सभी लोगों के साथ बांटा जाएगा, जिन्होंने फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनका मानना है कि जब हम अपने प्रकाश को दूसरों के लिए साझा करते हैं, तो दुनिया और रोशन होती है. रक्षित शेट्टी ने आगे कहा कि ‘777 चार्ली’ बनाने में सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की. फिल्म की शूटिंग, एडिटिंग और सभी पहलुओं में टीम का योगदान अहम था.

बड़ा हिस्सा NGO में किया दान

उन्होंने यह भी बताया कि जानवरों के सुरक्षित और खुशहाल एनवायरमेंट के लिए ये योगदान बेहद जरूरी है. 5 प्रतिशत मुनाफा देशभर के एनजीओ को देने का उद्देश्य यही है कि उनकी कोशिशों को सही सम्मान और मदद मिल सके. आखिर में रक्षित ने सभी दर्शकों और फिल्म टीम का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि चार्ली की मासूमियत और कहानी ने सबका दिल जीत लिया. उन्होंने विश्वास जताया कि प्यार और सहयोग से दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है. 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 114 करोड़ कमाई की थी.