'लाल सिंह चड्ढा' के बाद हिंदी फिल्मों से दूर क्यों हैं नागा चैतन्य? एक्टर ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'अच्छे ऑफर का इंतजार'

Naga Chaitanya on Not Sign Hindi Films After Laal Singh Chaddha: साल 2022 में आई बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागा चैतन्य ने डेब्यू किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. जिसके बाद नागा ने कोई हिंदी फिल्म साइन नहीं की.
Trending Photos
Naga Chaitanya on Not Sign Hindi Films After Laal Singh Chaddha: साउथ सुपरस्टार के फेमस स्टार्स में से एक नागा चैतन्य हैं. उन्होंने साल 2022 में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' से हिंदी डेब्यू किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. 'लाल सिंह चड्ढा' की असफलता के बाद अब तक एक्टर नागा चैतन्य ने कोई हिंदी फिल्म साइन नहीं की. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह बताई है.
सुपरस्टार नागा चैतन्य ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद कोई हिंदी फिल्म साइन न करने के सवाल पर जवाब दिया और बताया, 'ऐसी कोई खास वजह नहीं है. मैं हमेशा नए मौकों के लिए तैयार रहता हूं. बात केवल इतनी है कि 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद मैं यहां कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, जिसमें काफी समय और मेहनत भी लग रही है. मैं अभी भी हिंदी फिल्म में एक अच्छे ऑफर का इंतजार कर रहा हूं. मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वहां भी कुछ नया और खास कर सकूं.'
उन्होंने बताया, ''लाल सिंह चड्ढा' फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने सचमुच बहुत मजा किया. मैंने बहुत कुछ सीखा और वहां के लोग भी बहुत मिलनसार थे. उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा. इसलिए, मेरा वह अनुभव किसी भी तरह से शानदार से कम नहीं था. जहां तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि हम इतने समझदार तो हैं ही कि यह समझ सकें कि कुछ फिल्मों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से नहीं रुकते. इसलिए, इस असफलता ने मेरी सोच में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है.'
हिंदी फिल्मों से अपनी गैर-मौजूदगी की वजह बताते हुए नागा चैतन्य कहते हैं, 'थंडेल और वृषकर्म दोनों ही बहुत ही पेचीदा फिल्में हैं. वृषकर्म इतनी पेचीदा है, इसका अंदाजा तब हुआ जब हमने फिल्म की शूटिंग शुरू की, क्योंकि फिल्म का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा वीएफएक्स पर आधारित है और जब आप इस तरह की कहानियों पर काम करते हैं, तो काम करने का तरीका बहुत पेचीदा हो जाता है. हमें बहुत सारा प्री-प्रोडक्शन का काम करना पड़ता है. इस बार कहानियां ही ऐसी हैं, जिनकी मांग ज्यादा है. मैं कोई रणनीति या ऐसी कोई चीज नहीं बना रहा हूं. मैं बस उस स्क्रिप्ट पर अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर मैं उस समय काम कर रहा हूं. जाहिर है, कुछ फिल्में हम जल्दी बना सकते हैं, कुछ फिल्मों में समय लगता है और मैं अभी उन्हीं स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहा हूं. लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आखिर में सफलता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है. यह इस बारे में नहीं है कि आपने इस साल कितनी फिल्में की या नहीं.'
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.