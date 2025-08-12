900 करोड़ कमाने वाली वो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसे करने से इस एक्टर ने कर दिया मना, शुरू से आखिर तक नहीं समझा था कहानी
बॉलीवुड

900 करोड़ कमाने वाली वो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसे करने से इस एक्टर ने कर दिया मना, शुरू से आखिर तक नहीं समझा था कहानी

2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर फिल्म के अहम किरदार ने खुलासा किया है. इन्होंने कहा कि वो फिल्म की मेकिंग से लेकर आखिर तक कंफ्यूज थे. यहां तक कि फिल्म को पहले करने से मना भी कर दिया था.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:26 PM IST
कौन है ये एक्टर?
कौन है ये एक्टर?

2023 Biggest Blockbuster Film: 2 साल पहले आई एक फिल्म ने 900 करोड़ का कलेक्शन कर मेकर्स को मालामाल कर दिया था. वो भी तब जब इस फिल्म का बजट महज 100 करोड़ था. ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा मारधाड़, खून खराबे वाली और वायलेंस वाली फिल्म थी. लेकिन, इसमें अहम रोल निभाने वाले एक्टर ने खुलासा किया कि वो इस फिल्म को करने से पहले मना कर चुके थे.

2023 में तोड़े थे रिकॉर्ड
ये फिल्म रणबीर कपूर की 'एनिमल' थी. जिसमें अबरार के सेकेंड ब्रदर का रोल आबिद ने प्ले किया था. फिल्म में आबिद...रियल लाइफ में सौरभ सचदेवा नाम से जाने जाते हैं. हाल ही में दिए इंटरव्यू में इसे लेकर खुलकर बात की .इन्होंने यूट्यूब चैनल फिल्मीज्ञान से बात करते हुए कहा- 'शुरुआत में मैं इस फिल्म को लेकर थोड़ा उलझन में था. जब मैं संदीप रेड्डी वांगा से पहली बार मिला. मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर फिल्म में क्या हो रहा है. मैं तो इस उलझन में डूबा था कि ऊपर से फिल्म में इतनी बड़ी स्टारकास्ट. मुझे लगा था कि मैं इन सबके बीच खो जाऊंगा.'

शुरू से आखिर तक था कंफ्यूज

सौरभ ने कहा कि 'मैंने मैनेजर को फोन किया और अपने सारे डाउट्स के बारे में बात की. तो उन्होंने कहा कि ये इस साल की बिगेस्ट हिट फिल्म होगी. लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि मुझे तो फिल्म की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. मैं संदीप से तीसरी बार मिला. फिर भी समझ नहीं आया कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं. मैंने संदीप से कहा तो उन्होंने मुझे एक मास्क पहने इंसान की फोटो दिखाई. तब तो मैं और भी कंफ्यूज हो गया. उसके बाद तृप्ति और रणबीर का लॉन का एक सीन दिखाया. उसके बाद राइटर ने नैरेट किया. तब जाकर मैंने कहा ठीक है मैं इसे करूंगा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shazia Iqbal (@shaz.3.0)

'काम शुरू हो चुका है...' गदर 3 का डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया ऐलान, 'गदर 2' तोड़ चुकी है सारे रिकॉर्ड

कब आएगी 'एनिमल पार्क'?

सौरभ ने कहा कि 'मैं शूटिंग के दौरान भी काफी कंफ्यूज था. वो भी आखिरी तक, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सही कर रहा हूं या फिर गलत. वहीं एनिमल पार्क को लेकर जब सौरभ ने से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर तो कुछ भी कहने से मना कर दिया. लेकिन इतना जरूर कहा कि वो लोग अभी स्टोरी लिख रहे हैं. वर्क इन प्रोग्रेस है.'

 

 

 

