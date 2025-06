डायरेक्टर ने सालों पहले देखा था डॉक्टरेट करने का सपना, 38 की उम्र में हुआ पूरा, हाथ में डिग्री थामे हुए इमोशनल

Director Atlee Doctorate Degree: हम यहां 'राजा रानी', 'थेरी', 'मर्सल' और 2023 में आई शाहरुख खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' को डायरेक्ट करने वाले टॉप डायरेक्टर्स में से एक एटली कुमार की बात कर रहे हैं. 21 सितंबर, 1986 को तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में जन्मे एटली कुमार ने अपनी स्कूली पढ़ाई मदुरै में की और फिर चेन्नई आ गए, जहां उन्होंने फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना देखा. एटली ने सत्या भामा यूनिवर्सिटी से बी.एससी. इन विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.

इस कॉलेज में उन्होंने सालों पहले डॉक्टरेट की हिग्री पाने का सपना देखा था, जो अब 38 की उम्र में पूरा हो चुका है. हाल ही में उनको इसी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्शन के लिए एक खास सम्मान दिया, जिससे पाकर वो काफी इमोशनल भी नजर आए. इसी बीच साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी थीं. उन्होंने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, '@Atlee_dir गारू को मानद डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर बहुत-बहुत बधाई. आपको आगे और भी ऊंचाइयों पर पहुंचने की शुभकामनाएं'.

फिल्मी करियर की शुरुआत

एटली ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर 2010 में डायरेक्टर शंकर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था. उन्होंने सुपरहिट फिल्मों ‘एंथिरन’ और ‘ननबन’ में काम किया. इसके बाद उन्होंने 2013 में ‘राजा रानी’ नाम की फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई. इसके बाद उन्होंने ‘थेरी’, ‘मर्सल’, ‘बिगिल’ और हिंदी फिल्म ‘जवान’ जैसी फिल्में बनाई. 2024 में वे ‘बेबी जॉन’ नाम की फिल्म के प्रोड्यूसर भी बने. 15 साल के करियर में उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई.

Big congratulations to @Atlee_dir garu on receiving the honorary doctorate. Really happy to see your passion and craft being celebrated at this level. Wishing you many more heights ahead pic.twitter.com/1vPsSd0LOu

— Allu Arjun (@alluarjun) June 14, 2025