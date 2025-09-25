2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, हीरो ने तोड़ दिए थे अपनी ही सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड, अब सीक्वल पर आया बड़ा अपडेट

2023 Biggest Hit Film Jailer: इस साल 'कुली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में अपनी 2 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि 'जेलर 2' अगले साल यानी 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ये खबर सुनकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं. रजनीकांत ने ये भी साफ किया है कि फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है और सब कुछ प्लान के मुताबिक है.

इससे पहले महीनों तक फिल्म की रिलीज को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. हाल ही में मीडिया से बात करते हुए रजनीकांत ने बताया कि वे अभी 'जेलर 2' की शूटिंग के लिए सफर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म का एक शेड्यूल केरल में रखा गया है, जहां करीब 6 दिन की शूटिंग होगी. रजनीकांत ने ये भी कहा कि फिल्म का काम दिसंबर या जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा. इस तरह जून तक पूरी तैयारी हो जाएगी और फिर इसको रिलीज कर दिया जाएगा.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

'जेलर 2' का निर्देशन फिर से नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं. फिल्म में रजनीकांत ‘टाइगर’ मुथुवेल पंडियन के किरदार में वापसी करेंगे, जो और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे. पहले पार्ट से राम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिर्ना फिर नजर आएंगे. इसके अलावा एसजे सूर्या, सूरज वेंजारामूडु और अन्ना राजन जैसे नए चेहरे जुड़ रहे हैं. खास बात ये है कि फिल्म में शिवा राजकुमार और मोहनलाल का कैमियो एक बार फिर देखने को मिलेगा. वहीं नंदमुरी बालकृष्ण और मिथुन चक्रवर्ती का स्पेशल अपीयरेंस भी होगा.

42 दिन पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने 38 दिनों में रचा इतिहास, लेकिन अपने रोल से खुश नहीं हीरोइन, बोलीं- ‘मैं निराश हूं...’

फिल्म की जबरदस्त सफलता

फिल्म का म्यूजिक एक बार फिर अनिरुद्ध रविचंदर दे रहे हैं. 'जेलर' की तरह इस बार भी उनका बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को एंटरटेन करेगा. 2023 में रिलीज हुई 'जेलर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की थी. इसने कई रिकॉर्ड तोड़े और रजनीकांत की स्टार पावर को फिर साबित किया. फिल्म की अपार सफलता ने नेल्सन दिलीपकुमार को भी तमिल सिनेमा के बड़े निर्देशकों में शामिल कर दिया. जनवरी 2025 में सीक्वल का छोटा प्रोमो आया था, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दिया था.

'जेलर' का बजट और कलेक्शन

वहीं, अगर इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी इस इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा विनायकन, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, मिरना मेनन और कैमियो में मोहनलाल, शिवराजकुमार और जैकी श्रॉफ भी नजर आए थे. फिल्म का बजट लगभग 245 करोड़ था और इसने वर्ल्डवाइड 610 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. ये रजनीकांत की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और कई रिकॉर्ड तोड़े, खासकर साउख सिनेमा और ओवरसीज मार्केट में.

रजनीकांत के आने वाले प्रोजेक्ट्स

'जेलर 2' के अलावा रजनीकांत एक और बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में हैं. वे लगभग 46 साल बाद कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. इस फिल्म को राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल और रेड जायंट फिल्म्स मिलकर बनाएंगे. हालांकि इसके निर्देशक का नाम अभी तय नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि लोकेश कनगराज इसका निर्देशन कर सकते हैं. रजनीकांत पिछली बार लोकेश की फिल्म कूली में नजर आए थे, जिसमें नागार्जुन, उपेंद्र और श्रुति हासन भी शामिल थे, जबकि आमिर खान का स्पेशल कैमियो था.