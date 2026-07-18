'OMG 2' की कहानी किसने लिखी? परेश रावल के दावे पर डायरेक्टर अमित राय का करारा जवाब, बोले- 'हवा में बातें कर रहे हैं'

OMG 2 Paresh Rawal: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल के हालिया बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. इस बयान में परेश रावल ने दावा किया है कि सुपरहिट फिल्म 'ओएमजी 2' की कहानी उन्होंने खुद लिखी थी, लेकिन मेकर्स ने उन्हें बिना क्रेडिट दिए ही फिल्म बना डाली. अब इस पूरे विवाद पर फिल्म के असली राइटर-डायरेक्टर अमित राय का भी गुस्सा फूट पड़ा है.
डायरेक्टर-राइटर अमित राय ने एक्टर परेश रावल के दावों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत बात बताया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फिल्म के असली क्रिएटर वही हैं और उनके पास इस बात के पुख्ता कानूनी सबूत भी मौजूद हैं.
दरअसल, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमित राय ने परेश रावल के आरोपों पर हैरानी और नाराजगी दोनों जाहिर की हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'आखिर वह किस आधार पर यह बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन्हें खुद इस बात का जवाब देना चाहिए. वह सिर्फ हवा में दावे कर रहे हैं. कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है. परेश रावल इंडस्ट्री के बहुत बड़े और सम्मानित कलाकार हैं, इसलिए मैं खुद उनके पास जाकर यह नहीं पूछ सकता कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन जो सच है, वह सबके सामने है.'
राइटर-डायरेक्टर अमित राय ने इमोशनल होते हुए आगे कहा, 'जहां तक मुझे याद है, इस फिल्म की शुरुआत से लेकर उसे पूरा करने तक, मैं ही उसका एकमात्र क्रिएटर रहा हूं. मैंने अकेले ही इस कहानी को सींचा और स्क्रिप्ट को शुरुआती स्तर से लेकर अंतिम रूप तक पहुंचाया.' अपने दावे को मजबूत करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'अगर किसी को शक है, तो मेरे पास स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन (SWA) का सर्टिफिकेट और स्क्रिप्ट पर लगा हुआ वह आधिकारिक स्टैम्प है, जिस पर साफ-साफ मेरा नाम लिखा हुआ है. इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?'
वहीं, अमित राय का मानना है कि परेश रावल ने इतने समय बाद यह मुद्दा क्यों उठाया, इसका सही जवाब या तो खुद परेश रावल दे सकते हैं या फिर फिल्म का प्रोडक्शन हाउस और अक्षय कुमार ही इस पर रोशनी डाल सकते हैं. वहीं, तंज कसते हुए अमित राय ने कहा, 'मैंने यह फिल्म पूरी ईमानदारी से लिखी और फिर इसे पर्दे पर उतारा. फिल्म को रिलीज हुए इतना समय हो गया और अब जाकर वह ऐसा दावा कर रहे हैं. सच में, वह बहुत देर से जागे हैं.'