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'OMG 2' की कहानी किसने लिखी? परेश रावल के दावे पर डायरेक्टर अमित राय का करारा जवाब, बोले- 'हवा में बातें कर रहे हैं'

OMG 2 Paresh Rawal: 'ओह माय गॉड 2' फिल्म के क्रेडिट को लेकर एक्टर परेश रावल के बयान पर विवाद छिड़ गया है. अब राइटर-डायरेक्टर अमित राय ने उनके दावों पर जवाब दिया है. परेश रावल ने कहा था कि 'OMG 2' उन्होंने लिखी थी, लेकिन उन्हें इसका क्रेडिट नहीं मिला.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 18, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:37 AM IST
'OMG 2' की कहानी किसने लिखी? परेश रावल के दावे पर डायरेक्टर अमित राय का करारा जवाब, बोले- 'हवा में बातें कर रहे हैं'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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