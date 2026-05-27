रणवीर सिंह पर तुरंत एक्शन... फिर 3 साल से 242 एडिटर्स की अपील पर क्यों खामोशी? FWICE पर उठे सवाल

Ranveer Singh FWICE Controversy: रणवीर सिंह पर एफडब्ल्यूआईसीई की कार्रवाई के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नया विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म एडिटर श्वेता वेंकट मैथ्यू ने ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े सितारों के मामलों में तुरंत फैसला लिया जाता है, लेकिन टेक्नीशियन्स की समस्याएं सालों तक अनदेखी रहती हैं. अब ये मामला इंडस्ट्री में समान बिहेवियर और ट्रांसपेरेंसी की बहस बन गया है.
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Ranveer Singh FWICE Controversy: रणवीर सिंह से जुड़े मामले में FWICE की अचानक सख्ती ने फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस शुरू कर दी है. आमतौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन टेक्नीशियन्स और इंप्लॉइज के अधिकारों की बात करता है, लेकिन इस बार इसके एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई, जबकि इंडस्ट्री के दूसरे जरूरी मुद्दे लंबे समय से पड़े हुए हैं. इसी बीच फिल्म एडिटर श्वेता वेंकट मैथ्यू का बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.
श्वेता ने बताया कि साल 2023 में 242 फिल्म एडिटर्स ने मिलकर एफडब्ल्यूआईसीई को शिकायत भेजी थी. इस शिकायत में पेमेंट में देरी, बकाया पैसे और खराब कामकाजी माहौल जैसे मुद्दे उठाए गए थे. लेकिन इतने समय बाद भी एडिटर्स को कोई राहत नहीं मिली. श्वेता का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया. उनका मानना है कि टेक्नीशियन्स लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज उतनी मजबूत नहीं मानी जाती जितनी बड़े कलाकारों की. इसी वजह से अब एडिटर्स के बीच नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है.
इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा ‘सेलेक्टिव एक्शन’ बन गया है. श्वेता वेंकट मैथ्यू का कहना है कि रणवीर सिंह वाले मामले में जिस तेजी से कार्रवाई हुई, वैसी तेजी कर्मचारियों की शिकायतों में कभी नहीं दिखी. इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ हाई प्रोफाइल मामलों में ज्यादा एक्टिव हो जाता है. इंडस्ट्री के कई लोग भी अब यही बात कर रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को निष्पक्ष माना जाता है तो उसे हर सदस्य के साथ बराबरी का बिहेवियर करना चाहिए. वरना लोगों का भरोसा कमजोर होने लगता है और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर असर पड़ता है.
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श्वेता वेंकट ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तंज भरे अंदाज में लिखा कि शायद एडिटर्स ‘कूल’ या फेमस नहीं हैं, इसलिए उनकी बातें नहीं सुनी जातीं. उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है और इंडस्ट्री में चर्चा शुरू हो गई. कई टेक्नीशियन ने भी इस पोस्ट का सपोर्ट किया. लोगों का कहना है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जबकि फिल्मों को बनाने में उनका बड़ा योगदान होता है. एडिटिंग जैसे काम के बिना कोई फिल्म पूरी नहीं हो सकती, फिर भी इन लोगों की परेशानियां अक्सर दबकर रह जाती हैं.
इस पूरे मामले के बाद FWICE के वर्क स्टाइल, बिहेवियर और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सभी सदस्यों के लिए कितना निष्पक्ष रहता है. अगर कुछ मामलों में तुरंत फैसला लिया जाए और बाकी शिकायतों को लंबे समय तक टाल दिया जाए, तो लोगों में असंतोष बढ़ना तय है. अब इंडस्ट्री के कई लोग ये जानना चाहते हैं कि एडिटर्स की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और देरी की वजह क्या रही? ऑर्गेनाइजेशन पर अब जवाब देने का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है.
फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नीशियन लंबे समय से कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं. काम के लंबे घंटे, समय पर पेमेंट न मिलना और इनसिक्योर माहौल जैसे मुद्दे पहले भी उठते रहे हैं. एडिटर्स का मामला भी इन्हीं समस्याओं का हिस्सा माना जा रहा है. इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग कहते हैं कि अगर इन मुद्दों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के कामकाज पर पड़ सकता है. यही वजह है कि अब टेक्नीशियन चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को सिर्फ शिकायत मानकर न छोड़ा जाए, बल्कि उन पर गंभीरता से काम किया जाए.
इस विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया अब लोगों की आवाज उठाने का बड़ा जरिया बन चुका है. श्वेता वेंकट ने जब अपना सवाल पब्लिक किया तो ये मामला तेजी से चर्चा में आ गया. इससे दूसरे टेक्नीशियन्स को भी खुलकर बोलने का हौसला मिला. पहले ऐसे मुद्दे अक्सर इंडस्ट्री के अंदर ही दब जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण बात सीधे लोगों तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन्स पर जवाब देने का दबाव भी बढ़ गया है. आने वाले समय में ये मामला इंडस्ट्री के कामकाजी माहौल को लेकर बड़ी बहस बन सकता है.
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