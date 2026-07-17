'उनकी कोशिश चोरी से कम नहीं...'OMG 2' की स्टोरी क्रेडिट पर छिड़ा विवाद; परेश रावल के दिए बयान पर भड़के प्रोड्सूर

फिल्म 'ओह माय गॉड 2' को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. पहले, परेश रावल ने आरोप लगाया कि 'ओएमजी 2' की कहानी और आईडिया उनका था, मगर उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया. अब 'ओएमजी 2' के सह-निर्माता अश्विन वर्दे ने परेश के आरोपों पर पलटवार किया है.
हाल ही में परेश रावल ने विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि ओएमजी 2 की कहानी और आइडिया उनका था, लेकिन उन्हें इसका सही क्रेडिट नहीं दिया गया. बता दें कि उनकी पत्नी स्वरूप परेश रावल को इसमें को-प्रोड्यूसर का क्रेडिट दिया गया था. ओएमजी 2, साल 2012 की ओरिजिनल फिल्म 'ओह माय गॉड!' का स्पिरिचुअल सीक्वल थी, जिसमें परेश के साथ अक्षय कुमार भी थे.
अब, ओएमजी 2 के को-प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे ने परेश रावल के आरोपों पर रिएक्शन दिया है. अश्विन ने कहा, 'ओएमजी 2 के डायरेक्टर अमित राय ने ही उन्हें सबसे पहले इस फिल्म का सब्जेक्ट बताया था.' उन्होंने कहा, 'जब मैंने इसे पहली बार सुना, तो मेरा तुरंत रिएक्शन यही था कि यह सब्जेक्ट पूरी तरह से ओएमजी के फॉर्मेट जैसा है. फिर अमित ने मुझे बताया कि उन्होंने इसे ओएमजी के फॉर्मेट में इसलिए लिखा था क्योंकि परेश रावल ने उनसे कहा था कि कहानी के मामले में इसे जितना हो सके ओएमजी के करीब रखा जाए.'
परेश ने उनकी पिछली फिल्म 'रोड टू संगम' में उनके साथ काम किया था और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी. लेकिन मुझे एक चिंता थी कि अक्षय कुमार या उनकी मंजूरी के बिना ओएमजी नहीं बन सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिल्म के आईपी राइट्स उन्हीं के पास थे.'
अश्विन आगे कहते हैं, 'मुझे क्लियर हो गया कि परेश क्या करने की कोशिश कर रहा था. वह 'ओएमजी' का ही एक वर्जन किसी दूसरे नाम से बनाने की कोशिश कर रहा था, जो अनैतिक और अनप्रोफेशनल है. यह किसी और की बनाई चीज और प्रॉपर्टी को चुराने और उसे किसी और नाम से इस्तेमाल करने की कोशिश थी. मेरे लिए, यह चोरी से कम नहीं है.'
परेश ने पॉडकास्ट में दावा किया कि उन्होंने शुरू में अजय देवगन और सलमान खान से संपर्क किया था ताकि वे 'ओएमजी 2' में अक्षय कुमार वाला रोल निभा सकें. इस पर अश्विन कहते हैं,'उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन सभी ने परेश से कहा कि यह 'ओएमजी ' है और यह अक्षय कुमार की फिल्म है..