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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटा 24 मिनट की 3 साल पुरानी एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसे लेकर मुसीबत में फंसे अजय देवगन, मेकर्स ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

2 घंटा 24 मिनट की 3 साल पुरानी एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसे लेकर मुसीबत में फंसे अजय देवगन, मेकर्स ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

3 साल पुरानी एक्शन थ्रिलर फिल्म 'भोला' को लेकर अजय देवगन मुसीबत में फंस गए हैं.एक्टर की इस फिल्म को लेकर 'कैथी' फिल्म के मेकर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ये पूरा विवाद रीमेक राइट्स को लेकर है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:06 PM IST
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अजय देवगन भोला फिल्म
अजय देवगन भोला फिल्म

Ajay Devgn Bholaa Film Controversy: जहां एक ओर अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म 'गोलमाल 5' की शूटिंग में बिजी हैं तो वहीं वो अब एक पुरानी मूवी को लेकर विवाद में फंस गए हैं. ये पूरा मामला 2023 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'भोला' से जुड़ा हुआ है. जो साउथ फिल्म 'कैथी' का हिंदी रीमेक है. अब इसी फिल्म के राइट्स को लेकर 'कैथी' फिल्म के मेकर्स बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं.

'भोला' को लेकर छिड़ी जंग

साल 2023 में आई 'भोला' फिल्म में ना केवल अजय देवगन बतौर लीड एक्टर थे बल्कि निर्देशक और कई लोगों के साथ मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था. अजय देवगन के साथ को-प्रोड्यूसर्स रिलायंस एंटरटेनमेंट, टी सीरीज फिल्म्स और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने मिलकर पैसे लगाए थे. इस मूवी में अजय के अलावा तब्बू, दीपक डोबरियाल, संजय मिश्रा, गजराज राव और विनीत कुमार ने काम किया था. ऐसे में जिस साउथ फिल्म 'कैथी' का ये हिंदी रीमेक हुआ है. अब इसी फिल्म के मेकर्स कोर्ट तक पहुंच गए हैं.

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ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक 'कैथी' फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने ये शुरू किया है. कंपनी का दावा है कि साल 2019 में इस हिट फिल्म के कॉपीराइट और रीमेक राइट्स सिर्फ उन्हीं के पास हैं. जबकि प्रोडक्शन हाउस ने पहले हिंदी रीमेक को लेकर कुछ समझौते किए थे. ऐसे में प्रोड्यूसर्स ने आरोप लगाया है कि रीमेक राइट्स के एग्रीमेंट्स से जुड़ी कुछ फायनेंशियल जिम्मेदारियां पूरी नहीं की गई. सिर्फ कुछ ही पेमेंट की गई है. ऐसे में तय रकम बकाया है. जिसमें मूवी की कमाई जुड़ी एक्स्ट्रा किस्ते और वेरिएबल पेमेंट्स बाकी है. ऐसे में विवाद ना सुलझने पर ड्रीम वॉरियर ने कानूनी रास्ता अपनाया है. 

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आपको बता दें, अजय देवगन जिस फिल्म को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं उसका बजट करीबन 100 करोड़ था और मूवी करीबन 123 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये एवरेज गई थी.

 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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