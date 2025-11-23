Advertisement
‘द केरल स्टोरी’ फेम एक्ट्रेस को लगा गहरा सदमा, इस बेहद करीबी शख्स का हुआ निधन, एक महीने से चल रहा था इलाज

Adah Sharma Grandmother Death: फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा के घर मातम पसर गया है.  उनकी नानी बीते कई दिनों से बीमार चल रही थीं. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. उन्होंने रविवार 23 नवंबर को अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 23, 2025, 06:01 PM IST
Adah Sharma Grandmother Death: फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आ रही है. 'द केरल स्टोरी' समेत और भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हसीना अदा शर्मा की नानी का निधन हो गया है. बीते कुथ समय से उनकी नानी बिमार चल रही थीं. पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थीं. वहीं आज रविवार, 23 नवंबर की सुबह उनका निधन हो गया.

नानी के बेहद क्लोज थीं हसीना
एक्ट्रेस अदा शर्मा के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है. अदा अपनी नानी के बेहद क्लोज थीं और उनका नानी के साथ काफी अच्छी बॉन्ड था. प्यार से अदा अपनी नानी को 'Paati' कहकर बुलाती थीं. एक्ट्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी नानी के बेहद क्लोज थीं और उनके साथ ही रहती थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अदा ने नानी के बर्थडे पर किया था पोस्ट
एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी नानी के साथ पोस्ट शेयर करती रहती थीं. अदा ने कुछ महीने पहले अपनी नानी को जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था. इस वीडियो को शेयर करते हुए अदा ने लिखा था 'मेरी नानी का स्वीट 16th बर्थडे. Paati के साथ Party.'

