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‘लापता लेडीज’ के एक्टर सतेंद्र सोनी का VIDEO वायरल, रोते हुए बयां किया दर्द; डायरेक्टर दे रहा जान से मारने की धमकी

Laapataa Ladies Actor: फिल्म ‘लापता लेडीज’ से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर सतेंद्र सोनी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में वे काफी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने ये वीडियो अपनी एक फिल्म के सेट से शूट किया है. उनके इस वीडियो ने फैंस की चिंता को काफी बढ़ा दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 28, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:47 AM IST
‘लापता लेडीज’ के एक्टर सतेंद्र सोनी का VIDEO वायरल, रोते हुए बयां किया दर्द; डायरेक्टर दे रहा जान से मारने की धमकी
Image Credit: Laapataa Ladies Actor Satendra Soni Viral Video Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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