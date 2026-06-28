/‘लापता लेडीज’ के एक्टर सतेंद्र सोनी का VIDEO वायरल, रोते हुए बयां किया दर्द; डायरेक्टर दे रहा जान से मारने की धमकी

Laapataa Ladies Actor Satendra Soni: 2023 में रिलीज हुई किरण राव की फिल्म ‘लापता लेडीज’ के एक्टर सतेंद्र सोनी इस समय भारी मुसीबत में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल वीडियो पोस्ट किया है, जिसने इंटरनेट पर खलबली मचा दी. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और उनके फैंस एक्टर की सलामती को लेकर बेहद परेशान और चिंतित हो गए हैं. वीडियो के सामने आने के बाद से ही उनके चाहने वाले लगातार उनकी सुरक्षा की दुआ कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक्टर सतेंद्र सोनी रोते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने रो-रोकर अपने साथ हुई आपबीती शेयर की है. सतेंद्र का आरोप है कि उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के मैहर शहर बुलाया गया था. उन्होंने वहां पूरी ईमानदारी के साथ लगातार आठ दिनों तक काम भी किया. लेकिन जब शूटिंग का काम पूरा हो गया, तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें उनके काम के पैसे देने से साफ मना कर दिया. एक्टर के साथ हुए इस धोखे का वीडियो अब खूब चर्चा बटोर रहा है.
आर्टिस्ट सतेंद्र सोनी ने वीडियो में दावा किया कि जब उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मांगी, तो प्रोड्यूसर ने उन्हें पैसे देने के बजाय सीधे धमकी दे डाली. एक्टर ने बताया कि ये पूरी घटना फिल्म 'पेट पालकी' की शूटिंग के दौरान की है. पैसे न मिलने और धमकी मिलने की वजह से वे मेंटली काफी परेशान हो गए हैं. इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है. लोग फिल्म इंडस्ट्री में छोटे और जूनियर कलाकारों के साथ होने वाले इस तरह के बर्ताव पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.
लोगों का कहना है कि नए कलाकारों की मेहनत का इस तरह फायदा उठाना बिल्कुल गलत है. हालांकि, अभी तक इस वीडियो और इसमें किए गए दावों की किसी भी लेवल पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद से सतेंद्र के अकाउंट पर कोई नया अपडेट भी सामने नहीं आया है. इसी वजह से लोग उनकी मौजूदा हालत को लेकर बेहद परेशान हैं और उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे मुंबई पुहंच चुके हैं.
इस वीडियो में सतेंद्र सोनी रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं. उनके साथ दो और लोग भी नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, ‘हम मुंबई सुरक्षित पहुंच गए है बहुत बहुत धन्यवाद मैहर (मध्य प्रदेश) पुलिश का जिन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया ’. बता दें, सतेंद्र को किरण राव की फिल्म 'लापता लेडीज' से बड़ी पहचान मिली थी. इस फिल्म में उनके काम को ऑडियंस ने खूब सराहा था. लेकिन अब अचानक उनके इस तरह के डिस्ट्रेस वीडियो से उनके चाहने वाले सकते में आ गए हैं.