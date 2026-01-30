6 धांसू एपिसोड वाली क्राइम-थ्रिलर सीरीज, 3 साल बाद नए मर्डर केस के साथ हुई हाजिर, जिसे सुलझाएंगी मोना सिंह, ट्रेलर देख करेंगे इंतजार

Kohrra Season 2 Trailer: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर साल ढेरों नई वेब सीरीज आती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक दर्शकों के दिमाग में बनी रहती हैं. तीन साल पहले आई क्राइम-थ्रिलर सीरीज ‘कोहरा’ भी उन्हीं में से एक थी. इसकी कहानी, माहौल और किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. अब मेकर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं. हाल ही में ‘कोहरा सीजन 2’ का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसने आते ही लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी.

मेकर्स ने ट्रेलर के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘सीजन 2 के ट्रेलर से कोहरा उठ गया है. अब प्रीत बजवा के केस की बारी. देखें ‘कोहरा सीजन 2’, 11 फरवरी से सिर्फ नेटफ्लिक्स पर’. इस बार भी सीरीज में मोना सिंह और बरुन सोबती लीड रोल में नजर आने वाले हैं. ट्रेलर से साफ है कि कहानी पहले से ज्यादा सस्पीसियस और मिस्टीरियस होने वाली है. ट्रेलर बेहद डरावने और गंभीर माहौल के साथ शुरू होता है.

नए मर्डर केस के साथ हाजिर हुआ दूसरा सीजन

कहानी एक महिला की हत्या से जुड़ी है, जिसका किरदार पूजा भमर्रह ने निभाया है. उसकी लाश उसके भाई के खलिहान में मिलती है. भाई की भूमिका अनुराग अरोड़ा ने निभाई है. गांव का शांत माहौल पहली नजर में नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ गलत महसूस होने लगता है. यहीं से कहानी धीरे-धीरे परतें खोलती है. जांच के दौरान पता चलता है कि मृत महिला का पति, जिसे रणविजय सिंघा ने निभाया है, अमेरिका में रहता है.

मोना सिंह सुलझाएंगी ये मर्डर केस

उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और ट्रेलर में पुराने जख्मों और घरेलू हिंसा की झलक भी दिखाई देती है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, केस और उलझता जाता है. हर नए खुलासे के साथ कहानी और भी गहरी होती जाती है, जिससे सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. जांच आगे बढ़ने पर संदिग्धों की संख्या भी बढ़ती जाती है. महिला का डांस पार्टनर शक के घेरे में आता है और गांव के कई लोग भी संदेहास्पद नजर आने लगते हैं.

दूसरे सीजन में भी खुलेंगी कई परतें

ऐसा लगता है कि हर किसी के पास छिपाने के लिए कोई न कोई राज है. बाहर से सब शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर झूठ और सच्चाई की जंग चल रही होती है. एक हत्या कई पुराने दर्द और राज सामने ले आती है. ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने लिखा कि बरुन सोबती हर बार शानदार अभिनय करते हैं. वहीं, कई लोगों ने मोना सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वह बेहतरीन कलाकार हैं.

3 साल पहले आया था सीजन 1

एक यूजर ने लिखा कि ‘कोहरा सीजन 1’ एक मास्टरपीस था. खास बात ये है कि ये सीजन सुदीप शर्मा के निर्देशन की शुरुआत भी है. बता दें, ‘कोहरा सीजन 2’ 11 फरवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसके सीरीज के पहले सीजन में टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसे रंदीप झा ने डायरेक्ट किया था. पहले सीजन की कहानी पंजाब के ग्रामीण बैकड्रॉप में सेट थी, जिसकी कहानी एक NRI दूल्हे की हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है.

दूसरे सीजन का है बेसब्री से इंतजार

इस सीजन में सुविंदर विक्की (SI बलबीर सिंह) और बरुण सोबती (ASI अमरपाल गरुंडी) लीड रोल में नजर आए थे. इनके अलावा हरलीन सेठी, रेचल शेली, मनीष चौधरी, सौरव खुराना, विषाल हांडा, वरुण बदोला सहित कई मजबूत कलाकारों ने अहम किरदार निभाए, जिनकी दमदार परफॉर्मेंस ने कोहरा को भारत की बेहतरीन OTT क्राइम थ्रिलर सीरीज में शामिल कर दिया. अब लोगों को इसके दूसरे सीजन की स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.