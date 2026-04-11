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Hindi Newsबॉलीवुडसिर्फ 18 की उम्र में खरीदी करोड़ों की मर्सिडीज कार, आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना? 10 मिलियन से ज्यादा हैं फॉलोअर्स

सिर्फ 18 की उम्र में खरीदी करोड़ों की मर्सिडीज कार, आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना? 10 मिलियन से ज्यादा हैं फॉलोअर्स

Actress Buy Luxury Car: सिर्फ 18 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने वो कर दिखाया, जो कई लोग सालों में भी नहीं कर पाते. अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने करोड़ों की लग्जरी कार खरीद ली है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. उनकी इस अचीवमेंट के लिए उनके फैंस उन्हें खूब सारी बधाई दे रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:00 AM IST
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Nitanshi Goyal Buy Luxury Car
Nitanshi Goyal Buy Luxury Car

Nitanshi Goyal Buy Luxury Car: 18 साल की उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन नितांशी गोयल ने ये कर दिखाया है. 2023 में आई आमिर खान की एक्स-वाइफ किरण राव की फिल्म ‘लापता लेडीज’ से घर-घर पहचान बनाने वाली नितांशी एक बार फिर सुर्खियों में छा गई हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी नई लग्जरी कार है. कम उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना वाकई खास माना जा रहा है. लोग उनकी इस उपलब्धि को देखकर हैरान भी हैं और खुश भी. 

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपनी नई कार के साथ काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं और अपनी खुशी खुलकर जाहिर कर रही हैं. नितांशी ने हाल ही में मर्सिडीज-बेंज GLE खरीदी है, जो एक प्रीमियम और काफी महंगी एसयूवी मानी जाती है. इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. इस कार को खरीदना किसी भी यंगस्टर के लिए बड़ी बात होती है और नितांशी ने ये मुकाम बहुत कम उम्र में हासिल कर लिया है. यही वजह है कि उनकी ये अचीवमेंट अब सुर्खियों में है. 

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वायरल हो रही नई गाड़ी की तस्वीरें 

लोग उनके इस फैसले को उनकी मेहनत और सफलता का नतीजा बता रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. नई कार के साथ नितांशी ने कई अलग-अलग अंदाज में फोटोशूट भी करवाया है. तस्वीरों में वो कभी कार के पास खड़ी नजर आती हैं, तो कभी उस पर सिर रखकर पोज देती दिखती हैं. उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं. हर फोटो में उनका कॉन्फिडेंस और खुशी झलक रही है, जिसे देखकर फैंस भी खुश हैं.  

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मर्सिडीज-बेंज GLE की खासियत

वहीं, अगर उनकी नई गाड़ी के बारे में बात करें तो मर्सिडीज-बेंज GLE अपनी शानदार डिजाइन और लग्जरी इंटीरियर के लिए जानी जाती है. इस एसयूवी में दमदार इंजन दिया गया है, जो शानदार परफॉर्मेंस देता है. इसके साथ ही इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और बेहतरीन सस्पेंशन भी मिलता है, जिससे ड्राइविंग काफी स्मूद हो जाती है. कार के अंदर कई हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं. यही वजह है कि ये कार अमीर और सेलिब्रिटीज के बीच काफी पसंद की जाती है और अब नितांशी भी इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की शुरुआत

फैंस नितांशी की इस अचीवमेंट पर काफी खुश नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं और उनके ब्राइट फ्यूचर की कामना कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है. यही वजह है कि लोग उन्हें एक इंस्पिरेशन के तौर पर भी देखने लगे हैं. उनकी ये सक्सेस कई यंगस्टर्स के लिए मोटिवेशन बन रही है. अगर उनके करियर की बात करें तो नितांशी ने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. 

10 मिलियन से ज्यादा हैं फॉलोअर्स

उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखा और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. फिल्म ‘लापता लेडीज’ में उनका किरदार ‘फूल कुमारी’ लोगों को काफी पसंद आया. इस रोल ने उन्हें नई पहचान दिलाई और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. इसके बाद से उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ी है और लोग उनके काम को लगातार पसंद कर रहे हैं. आज के समय में नितांशी गोयल सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई स्टार बन चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनके 1.1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें काफी पसंद करते हैं. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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