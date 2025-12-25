Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे 48 मिनट की मेगा ब्लॉकबस्टर, जिसने 200 करोड़ के बजट में छापे 650 करोड़, अब सीक्वल में शाहरुख खान की होगी दमदार एंट्री!

2 घंटे 48 मिनट की मेगा ब्लॉकबस्टर, जिसने 200 करोड़ के बजट में छापे 650 करोड़, अब सीक्वल में शाहरुख खान की होगी दमदार एंट्री!

Shah Rukh Khan: शाहरुख खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका नाम 2 साल पुरानी एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल के साथ जोड़ा रहा है, जिसका हिंट उस फिल्म में नजर आने वाले मेगा स्टार ने दिया है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:10 PM IST
वो मेगा ब्लॉकबस्टर, अब सीक्वल में शाहरुख की होगी दमदार एंट्री!
वो मेगा ब्लॉकबस्टर, अब सीक्वल में शाहरुख की होगी दमदार एंट्री!

Shah Rukh Khan: हम यहां रजनीकांत की 2023 में आई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जेलर’ के सीक्वल ‘जेलर 2’ की बात कर रहे हैं, जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. वजह है दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान, जिसे लोग शाहरुख खान से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और न ही कोई आधिकारिक ऐलान किया है, लेकिन मिथुन की बातों ने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है. खास बात ये है कि इस बार निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार फिल्म को पहले से कहीं बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी में हैं. 

ऐसे में किसी बड़े बॉलीवुड स्टार की एंट्री की अटकलें और भी मजबूत हो गई हैं. रजनीकांत का ‘जेलर 2’ में लौटना पहले से ही तय माना जा रहा है और यही वजह है कि फिल्म को लेकर बेसिक हाइप शुरू से बनी हुई है. लेकिन जैसे ही शाहरुख खान का नाम इससे जुड़ रहा है, जिसने फैंस की उम्मीदें आसमान पर पहुंचा दिया है. अगर ये खबर सच साबित होती है, तो ये भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा. दो मेगा सुपरस्टार्स का एक ही फिल्म में आमना-सामना होना, ‘जेलर 2’ को सिर्फ सीक्वल नहीं, बल्कि एक बड़ा सिनेमाई इवेंट बना सकता है.

 ‘जेलर 2’ को लेकर आया बड़ा अपडेट 

इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, ‘जेलर 2’ को पहले पार्ट से कहीं ज्यादा बड़ा और डिटेल के साथ बनाया जा रहा है. इस बार कहानी सिर्फ एक लाइन में नहीं बंधी होगी, बल्कि कई दमदार किरदारों के इर्द-गिर्द घूमेगी. अलग-अलग रीजन के कैरेक्टर्स को फिल्म में जगह देने की योजना है, ताकि कहानी का स्केल और असर दोनों बढ़ सके. यही वजह है कि लगातार नए नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ते दिख रहे हैं और फैंस हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. रजनीकांत के अलावा जिन कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं. 

38 साल के सुपरस्टार, एक्टिंग के लिए छोड़ा घर, सिम बेचकर करते थे गुजारा, आज 20,00,00,000 है नेटवर्थ, एक फिल्म के चार्ज करते हैं 2-3 करोड़

फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती बनेंगे विलेन 

जिनमें मोहनलाल, शिवराजकुमार, विजय सेतुपति, एस.जे. सूर्या, संथानम, सूरज वेंजरामूडू और विद्या बालन शामिल हैं. अगर ये स्टारकास्ट सच होती है, तो फिल्म में कई जबरदस्त टकराव और समानांतर कहानियां देखने को मिल सकती हैं. ये सभी कलाकार अपने-अपने अंदाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, जिससे ‘जेलर 2’ का हर सीन खास बन सकता है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो कहानी और मजबूत बनाएंगे. ऐसे में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि आइडियोलॉजी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. 

अब शाहरुख खान की एंट्री का है इंतजार 

मिथुन जैसे एक्सपीरियंस अभिनेता का होना फिल्म को एक अलग लेयर देता है, जहां किरदारों का अतीत, उनकी सोच और आपसी टकराव कहानी को आगे बढ़ाएगा. इससे ‘जेलर 2’ सिर्फ मसाला फिल्म नहीं, बल्कि एक मजबूत ड्रामा भी बन सकती है. डायरेक्टर नेल्सन दिलीपकुमार के सामने इस बार बड़ी चुनौती है. इतने बड़े कलाकारों को एक साथ संभालना आसान नहीं होता. फैंस को उम्मीद है कि फिल्म का स्केल बढ़ने के बावजूद उसकी आत्मा वही रहेगी, जिसने पहले पार्ट को सुपरहिट बनाया था. वहीं, अब फैंस शाहरुख खान की एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं. 

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

