Advertisement
trendingNow13051912
Hindi Newsबॉलीवुड3 घंटे 24 मिनट की 900 करोड़ी फिल्म, अब जापान के सिनेमाघरों में तोड़ेगी कमाई के रिकॉर्ड, लेकिन ‘धुरंधर’ से खा चुकी मात

3 घंटे 24 मिनट की 900 करोड़ी फिल्म, अब जापान के सिनेमाघरों में तोड़ेगी कमाई के रिकॉर्ड, लेकिन ‘धुरंधर’ से खा चुकी मात

Blockbuster Movie: हर साल बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज होती हैं, जो सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ कमाई करती हैं. साथ ही विदेशों में भी धांसू कमाई करते हैं. ऐसी ही एक धमाकेदार फिल्म जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसने 2 साल पहले दुनियाभर में 900 करोड़ की कमाई की थी, जिसको हाल ही में ‘धुरंधर’ ने बड़ा झटका दिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो 900 करोड़ी फिल्म, अब जापान में तोड़ेगी कमाई के रिकॉर्ड
वो 900 करोड़ी फिल्म, अब जापान में तोड़ेगी कमाई के रिकॉर्ड

Bollywood Biggest Blockbuster: 2023 में रिलीज हुई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है, लेकिन इस बार भारत में नहीं बल्कि जापान में. फिल्म की रिलीज के दो साल बाद अब मेकर्स इसे जापानी दर्शकों तक ले जा रहे हैं. हाल के सालों में जापान में भारतीय फिल्मों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है, इसी वजह से ‘एनिमल’ को वहां दोबारा थिएटर रिलीज दी जा रही है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसका  आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 

फिल्म अगले साल फरवरी 2026 में जापान में रिलीज होगी. ‘एनिमल’ के प्रोड्यूसर्स में शामिल भद्रकाली फिल्म्स ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जापान रिलीज का पोस्टर शेयर किया. इसके साथ लिखा गया कि ये फिल्म अब जापान आ रही है और इसे वहां भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा. पोस्ट के मुताबिक ‘एनिमल’ 13 फरवरी 2026 को जापानी सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह वही फिल्म है जिसने रिलीज के समय जबरदस्त चर्चा बटोरी थी और दर्शकों के बीच काफी बहस भी छेड़ी थी.

अगले साल जापान में होगी रिलीज 

रणबीर कपूर स्टारर ‘एनिमल’ दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने शानदार कमाई की थी. भारत में फिल्म ने करीब 553 करोड़ रुपये नेट कमाए थे, जबकि दुनियाभर में इसका कुल कलेक्शन लगभग 915 करोड़ रुपये रहा. अपनी पहली रिलीज के बाद ये फिल्म भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 9वें नंबर पर पहुंच गई थी. अब जापान रिलीज के बाद फिल्म के पास 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने का एक और मौका मिलेगा. 

हिंदी सिनेमा के वो सिंगर, जो एक भिखारी से हुए इंस्पायर, फिर गा डाले 26000 गाने, इन 9 गानों के आज भी दीवाने हैं लोग

‘धुरंधर’ ने दिया ‘एनिमल’ बड़ा झटका

हालांकि, इसी बीच ‘एनिमल’ को एक झटका भी लग सकता है. रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य धर की इस फिल्म के आज यानी 24 दिसंबर को ‘एनिमल’ से आगे निकलने की उम्मीद है और शनिवार तक ये 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी छू सकती है. अनुमान है कि ‘धुरंधर’ अपनी कुल कमाई 1000 से 1100 करोड़ रुपये के बीच खत्म करेगी.

क्या जापान में कमा पाएगी 1000 करोड़ 

ऐसे में अब ‘एनिमल’ के मेकर्स को उम्मीद है कि जापान में फिल्म अच्छा परफॉर्म करे और वो दोबारा अपनी पोजिशन हासिल कर सके. पिछले कुछ सालों में भारतीय फिल्मों ने जापान में शानदार कारोबार किया है. ‘RRR’ ने वहां करीब 2.4 बिलियन येन यानी 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं ‘KGF चैप्टर 2’ ने लगभग 1.1 बिलियन येन यानी 70 करोड़ रुपये कमाए थे. अगर ‘एनिमल’ भी ऐसा कर पाती है, तो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना आसान हो सकता है.

फिल्म में नजर आई थी दमदार स्टारकास्ट 

‘एनिमल’ में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म को जहां एक तरफ जबरदस्त पसंद किया गया, वहीं दूसरी तरफ इसकी हिंसा और महिलाओं को लेकर दिखाए गए कुछ दृश्यों पर काफी विवाद भी हुआ. आलोचनाओं पर जवाब देते हुए निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि ये सब उनकी क्रिएटिव आजादी का हिस्सा है. विवादों के बावजूद फिल्म की पॉपुलैरिटी आज भी बनी हुई है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Blockbuster MovieAnimalDhurandhar

Trending news

2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
Raj Thackeray
ठाकरे परिवार की राजनीति का रीसेट बटन... BMC चुनाव से पहले राज-उद्धव साथ आए
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा
NAVNEET RANA
'हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए...', किस बात पर भड़कीं नवनीत राणा