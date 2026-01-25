‘एनिमल’ के लिए रणबीर कपूर ने ऐसे बढ़ाया था वजन, BTS वीडियो देख उड़े फैंस के तोते, बोले- ‘मुझे सच में यकीन था...’

Ranbir Kapoor Animal Film: 2023 में आई रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) ने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ की कमाई की थी. आज भी इस फैंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट के आने का वेट कर रहे हैं. हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा एक पुराना बिहाइंड-द-सीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने रणबीर कपूर के किरदार को लेकर लोगों को हैरान कर दिया है. क्लिप में देख जा सकता है कि फिल्म के कुछ सीन में उम्रदराज और मोटा दिखने के लिए रणबीर ने असली वजन नहीं बढ़ाया था.

बल्कि उन्होंने खास तौर पर बनाया गया सिलिकॉन फैट सूट पहना था. कमाल की बात ये है कि रिलीज के वक्त ये बात लगभग किसी को भी पता नहीं थी, इसलिए अब फैंस इसे देखकर चौंक रहे हैं. वायरल वीडियो में प्रोस्थेटिक टीम के सदस्य रणबीर पर फैट सूट फिट करते हुए नजर आते हैं. इस सूट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे उनकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करे. टीम ने इतना बारीक काम किया कि क्लोज-अप शॉट्स और मूवमेंट के दौरान भी ये नकली नहीं लगा. यही वजह है कि स्क्रीन पर रणबीर का लुक बिल्कुल असली लगा.

रणबीर कपूर ने कैसे बढ़ाया था अपना वजन?

इस क्लिप पर फैंस के रिएक्शन भी खूब सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘जब मैंने पहली बार ‘एनिमल’ देखी थी, मुझे लगा था रणबीर ने सच में वजन बढ़ाया है. लुक इतना रियल था. पूरी टीम को सलाम’. वहीं दूसरे फैन ने कहा, ‘क्या. मुझे सच में यकीन था कि उन्होंने उन सीन के लिए वजन बढ़ाया है’. इन कमेंट्स से साफ है कि मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का काम कितना असरदार रहा. ‘एनिमल’ को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म एक हिंसक एक्शन ड्रामा है, जो पिता और बेटे के जटिल रिश्ते को दिखाती है.

बेहद इमोशनल थी फिल्म की कहानी

रणबीर कपूर ने फिल्म में रणविजय ‘विजय सिंह’ का किरदार निभाया था, जो बचपन में अपने पिता से इमोशनल दूरी की वजह से अंदर ही अंदर टूट जाता है. अनिल कपूर फिल्म में उनके पिता बने हैं. जब पिता पर हमला होता है, तब विजय बदले की राह पर निकल पड़ता है. फिल्म में विजय का किरदार धीरे-धीरे इंसान से ज्यादा जानवर जैसा बनता चला जाता है. वे सही-गलत की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी हिंसक सोच पर चलता है. यही वजह है कि फिल्म का नाम ‘एनिमल’ रखा गया. रणबीर की एक्टिंग, उनका बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों पर गहरी छाप छोड़ते हैं.

रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट

अब इस BTS वीडियो ने साबित कर दिया है कि इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे तकनीकी टीम की मेहनत भी उतनी ही बड़ी वजह थी. 2026 में रणबीर कपूर अपने करियर के सबसे बड़े दौर से गुजर रहे हैं. वे इस वक्त संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ (Love & War) की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं. ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी. इसके बाद वे नितेश तिवारी की ‘रामायण: पार्ट वन’ (Ramayana: Part One) में नजर आएंगे, जो दिवाली 2026 पर आ सकती है. वहीं ‘एनिमल पार्क’ (Animal Park) के लिए फैंस को 2027 तक इंतजार करना होगा.