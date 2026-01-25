Advertisement
trendingNow13085382
Hindi Newsबॉलीवुड‘एनिमल’ के लिए रणबीर कपूर ने ऐसे बढ़ाया था वजन, BTS वीडियो देख उड़े फैंस के तोते, बोले- ‘मुझे सच में यकीन था...’

‘एनिमल’ के लिए रणबीर कपूर ने ऐसे बढ़ाया था वजन, BTS वीडियो देख उड़े फैंस के तोते, बोले- ‘मुझे सच में यकीन था...’

Biggest Blockbuster Film: 2023 में आई उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एनिमल’ का एक पुराना बिहाइंड द सीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर के लुक से जुड़ा एक बड़ा राज खुल गया है. वीडियो देखकर फैंस हैरान हैं. क्या आपने ये वीडियो देखा? अगर नहीं तो नीचे खबर में जरूर देंखे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘एनिमल’ के लिए रणबीर कपूर ने ऐसे बढ़ाया था वजन
‘एनिमल’ के लिए रणबीर कपूर ने ऐसे बढ़ाया था वजन

Ranbir Kapoor Animal Film: 2023 में आई रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘एनिमल’ (Animal) ने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ की कमाई की थी. आज भी इस फैंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट के आने का वेट कर रहे हैं. हाल ही में इस फिल्म से जुड़ा एक पुराना बिहाइंड-द-सीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने रणबीर कपूर के किरदार को लेकर लोगों को हैरान कर दिया है. क्लिप में देख जा सकता है कि फिल्म के कुछ सीन में उम्रदराज और मोटा दिखने के लिए रणबीर ने असली वजन नहीं बढ़ाया था. 

बल्कि उन्होंने खास तौर पर बनाया गया सिलिकॉन फैट सूट पहना था. कमाल की बात ये है कि रिलीज के वक्त ये  बात लगभग किसी को भी पता नहीं थी, इसलिए अब फैंस इसे देखकर चौंक रहे हैं. वायरल वीडियो में प्रोस्थेटिक टीम के सदस्य रणबीर पर फैट सूट फिट करते हुए नजर आते हैं. इस सूट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे उनकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करे. टीम ने इतना बारीक काम किया कि क्लोज-अप शॉट्स और मूवमेंट के दौरान भी ये नकली नहीं लगा. यही वजह है कि स्क्रीन पर रणबीर का लुक बिल्कुल असली लगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @morwal_sfx

Add Zee News as a Preferred Source

रणबीर कपूर ने कैसे बढ़ाया था अपना वजन? 

इस क्लिप पर फैंस के रिएक्शन भी खूब सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘जब मैंने पहली बार ‘एनिमल’ देखी थी, मुझे लगा था रणबीर ने सच में वजन बढ़ाया है. लुक इतना रियल था. पूरी टीम को सलाम’. वहीं दूसरे फैन ने कहा, ‘क्या. मुझे सच में यकीन था कि उन्होंने उन सीन के लिए वजन बढ़ाया है’. इन कमेंट्स से साफ है कि मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का काम कितना असरदार रहा. ‘एनिमल’ को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म एक हिंसक एक्शन ड्रामा है, जो पिता और बेटे के जटिल रिश्ते को दिखाती है. 

‘अगर इंडस्ट्री में भेदभाव होता, तो शाहरुख, सलमान, आमिर आज स्टार नहीं होते...’ अरुण गोविल का एआर रहमान को दो टूक जवाब 

बेहद इमोशनल थी फिल्म की कहानी 

रणबीर कपूर ने फिल्म में रणविजय ‘विजय सिंह’ का किरदार निभाया था, जो बचपन में अपने पिता से इमोशनल दूरी की वजह से अंदर ही अंदर टूट जाता है. अनिल कपूर फिल्म में उनके पिता बने हैं. जब पिता पर हमला होता है, तब विजय बदले की राह पर निकल पड़ता है. फिल्म में विजय का किरदार धीरे-धीरे इंसान से ज्यादा जानवर जैसा बनता चला जाता है. वे सही-गलत की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी हिंसक सोच पर चलता है. यही वजह है कि फिल्म का नाम ‘एनिमल’ रखा गया. रणबीर की एक्टिंग, उनका बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों पर गहरी छाप छोड़ते हैं. 

fallback

रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट 

अब इस BTS वीडियो ने साबित कर दिया है कि इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे तकनीकी टीम की मेहनत भी उतनी ही बड़ी वजह थी. 2026 में रणबीर कपूर अपने करियर के सबसे बड़े दौर से गुजर रहे हैं. वे इस वक्त संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ (Love & War) की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं. ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी. इसके बाद वे नितेश तिवारी की ‘रामायण: पार्ट वन’ (Ramayana: Part One) में नजर आएंगे, जो दिवाली 2026 पर आ सकती है. वहीं ‘एनिमल पार्क’ (Animal Park) के लिए फैंस को 2027 तक इंतजार करना होगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Ranbir KapoorAnimal

Trending news

मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
justice ujjal bhuyan
सरकार के इशारे पर हो रहा जजों का तबादला! जस्टिस भुइयां ने जताई चिंता; कहा- खतरनाक
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
DNA
आतंक के खिलाफ निर्णायक मोड़! भारत-यूरोप की दोस्ती अब खालिस्तान को दफन कर देगी?
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
Republic Day Parade
26 जनवरी पर कर्तव्य पथ में मुनीर को दिखेगी अपनी मौत! ये 'अमोघ' हथियार चीर देंगे छाती
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना