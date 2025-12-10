Pathaan 2: 270 करोड़ में 1050 करोड़ की तगड़ी कमाई करने वाली वो फिल्म, जिससे थर्रा गया था बॉक्स ऑफिस, क्या सीक्वेल का शाहरुख ने दिया हिंट?

Shah Rukh Khan का सोशल मीडिया पर दुबई इवेंट का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट हाई है. जिसकी वजह उनकी वो फिल्म है जिसने 2023 में छप्परफाड़ कमाई की थी.
Pathaan 2 Announced: 2023 में आई शाहरुख खान की 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था. इस साल किंग खान ने तीन बैक टू बैक हिट फिल्में दी थी. जिसमें 'पठान' के अलावा 'जवान' और 'डंकी' थी. ऐसे में लोग इन फिल्मों को सीक्वेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच दुबई से किंग खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो फराह खान और डैनड्यूब के मालिक के साथ स्टेज पर है. इस दौरान वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिसे लोग 'पठान 2' का आना कंफर्म मान रहे हैं.
क्या आ रही है पठान 2?
दरअसल, शाहरुख खान एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लॉन्च में दुबई गए थे. जहां पर एक टॉवर अनवील किया गया जिसका नाम शाहरुख के नाम पर था. इस इवेंट में स्टेज के दौरान एक शख्स ने कहा कि 'पठान 2' आने वाली है. इस दौरान उन्होंने कहा- 'कोई ब्लॉकबस्टर मूवी होती है तो उसका एक सीक्वेल होता है. सही कह रहा हूं ना. जैसे कि 'पठान' का 'पठान 2' आ रहा है. तो कोई मूवी आप देखो तो उसका सीक्वेल होगा.'
वीडियो ने मचाया हड़कंप
स्टेज पर दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया. खास बात है कि जैसे ही स्टेज पर 'पठान 2' को लेकर बात कही गई तो बगल में खड़े किंग खान मुस्कुराते नजर आए. ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.जिसे शेयर करते हुए लिखा- 'पठान वापस आ रहा है. ऑल टाइम ग्रॉसर और हाईएस्ट ग्रॉसर स्पाई यूनिवर्स का सीक्वेल 'पठान 2' आ रहा है. शाहरुख खान की मूवी की शूटिंग अगले साल 'अल्फा' रिलीज के बाद शुरू हो सकती है.'
सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर
इस इवेंट के दौरान शाहरुख ने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल माइलस्टोन की बात की. एक्टर ने कहा- 'हाल ही में लंदन में डीडीएलजी फिल्म का ब्रोन्स स्टैच्यू लगा, नेशनल अवॉर्ड जीता और अब दुबई में मेरे नाम से बिल्डिंग. आज लग रहा है कि कुछ बन गया हूं. मेरे पेरेंट्स स्वर्ग से मुझे प्राउडली देख रहे होंगे. ये मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट है.' 'पठान' की बात करें तो ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. इसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा बवाल काटा कि ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई. इसका बजट 250-270 करोड़ है जबकि कलेक्शन 1050 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया.
