Advertisement
trendingNow13064627
Hindi Newsबॉलीवुड3 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर की थी 300 करोड़ की कमाई, अब सीक्वल आने को तैयार, थिएटर्स में फिर रचेगी इतिहास?

3 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर की थी 300 करोड़ की कमाई, अब सीक्वल आने को तैयार, थिएटर्स में फिर रचेगी इतिहास?

The Kerala Story 2: साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने चारों तरफ विवाद खड़ा कर दिया था. फिल्म का निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया था. अब इस फिल्म को लेकर फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जल्द ही इसका सीक्वल आने को तैयार है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 05, 2026, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

300 करोड़ क्लब वाली फिल्म का सीक्वल तैयार
300 करोड़ क्लब वाली फिल्म का सीक्वल तैयार

The Kerala Story 2 Movie: बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी है, जिनको लेकर रिलीज से पहले और बाद में विवाद खड़ा हुआ हो. इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म 'द केरल स्टोरी' की बात आज हम कर रहे हैं. थिएटर्स में ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में 'लव जिहाद' जैसे मुद्दे को दिखाया गया था. फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर ही काफी बवाल हुआ था. हालांकि विवादों के बीच भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और जबरदस्त कमाई की थी. इस फिल्म का डायरेक्शन सुदीप्तो सेन ने किया था और फिल्म में अहम किरदार में अदा शर्मा नजर आई थीं. इसी बीच इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. जल्द ही फिल्म 'द केरल स्टोरी' का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. 

2026 सिनेमा लवर्स के लिए काफी खास
साल 2026 सिनेमा लवर्स के लिए काफी खास रहने वाला है. क्योंकि इस साल कई फिल्मों के अगले पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं. इसमें बॉर्डर 2 और दृश्यम 3 जैसी फिल्में शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई है और मेकर्स ने इसे साल 2026 में रिलीज करने की तैयारी की है. हाल ही में मेकर्स ने द केरल स्टोरी के मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दिया है और 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' के मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट का ऐलान किया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पार्ट में ज्यादा गंभीर और डार्क कहानी को दिखाया जाएगा. इस फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर के बारे में जानकारी को अभी तक सीक्रेट रखा गया है. 'द केरल स्टोरी 2' की शूटिंग पहले ही बहुत कंट्रोल और सुरक्षित तरीके से की गई है. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई भी परेशानी हो. फिल्म की शूटिंग के वक्त सेट पर काफी कड़ी सुरक्षा रखी गई थी और फिल्म के कंटेंट को बचाने के लिए नो-फोन पॉलिसी लागू की गई थी. इस दौरान किसी के पास भी फोन का एक्सेस नहीं था ताकि सेट से कुछ भी लीक न हो सके. फिल्म सिनेमाघरों में 27 फरवरी 2026 को दस्तक देगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

बॉक्स ऑफिस पर की थी जबरदस्त कमाई 
बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट 'द केरल स्टोरी' को लोगों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म की कहानी ने लोगों की रूह को झकझोर दिया था. फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

the kerala story

Trending news

'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल