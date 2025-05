2023 की बिगेस्ट हिट फिल्म, जिसने तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड, हुए 2 साल पूरे

Good Night Film: साल 2023 में आई निर्माता-निर्देशक विनायक चंद्रशेखरन की सुपरहिट फिल्म 'गुड नाइट' को आए हुए दो साल हो चुके हैं. इस मौके पर गणेशन ने आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर नोट शेयर किया.जिसमें उनकी फिल्म की टीम के साथ ही दर्शकों को थैंक्यू कहा.

फिल्म को दो साल पूरे

मणिकंदन और रघुनाथ स्टारर फिल्म के दो साल पूरे होने के अवसर पर फिल्म निर्माता युवराज गणेशन ने आभार व्यक्त करने और दर्शकों को धन्यवाद देने के लिए एक्स हैंडल का सहारा लिया. 'दो साल पहले,हमने सपने देखने की हिम्मत की... आज 'गुड नाइट' को आए हुए दो साल हो चुके हैं, एक ऐसा पल जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. यह हमारे प्रोडक्शन हाउस के दो अविश्वसनीय साल को पूरा करता है. यह एक ऐसा सफर रहा, जो किसी और चीज से नहीं बल्कि उम्मीद से शुरू हुआ. कोई बड़ा बजट नहीं. कोई इंडस्ट्री का समर्थन नहीं। बस हमारे पास शुरुआत करने के लिए कुछ था तो वो था विश्वास.'

सफलता का हिस्सा रहे

समर्थन करने वाले हर व्यक्ति का आभार जताते हुए निर्माता ने कहा, 'हम पर विश्वास करने वाले, हमारे साथ खड़े रहने वाले, हमें गाइड करने वाले,हमारे साथ काम करने वाले या अपने विनम्र शब्दों से हमें प्रोत्साहित करने वाले लोगों का धन्यवाद. हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. हमारे साथ ही आप भी इस यात्रा, इस सपने और सफलता का हिस्सा रहे.'

The love you all showed is truly special and I promise to keep bringing you more stories, more warmth and more heart ❤️ pic.twitter.com/q6femc1Mrf

— Vinayak Chandrasekaran (@imvinayakk) May 12, 2025