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Hindi Newsबॉलीवुडभोजपुरी इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, बजट सुन उड़ जाएंगे होश, एक गाने पर खर्च हुए 75 लाख, बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, IMDb रेटिंग भी मिली 8.4

भोजपुरी इतिहास की सबसे महंगी फिल्म, बजट सुन उड़ जाएंगे होश, एक गाने पर खर्च हुए 75 लाख, बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, IMDb रेटिंग भी मिली 8.4

Bhojpuri Most Expensive Film: भोजपुरी सिनेमा पिछले कुछ सालों में काफी बदल गया है. पहले ये ज्यादा छोटे बजट और सिर्फ गांव‑देहाती कहानियों तक सीमित था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं. आज हम आपको भोजपुरी इतिहास की सबसे महंगी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके एक गाने को बनाने में लाखों का खर्च हुआ और फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:06 AM IST
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Bhojpuri Most Expensive Film
Bhojpuri Most Expensive Film

Bhojpuri Most Expensive Film: भोजपुरी सिनेमा पिछले कुछ सालों में काफी बदल गया है. पहले ये सिर्फ छोटे बजट की फिल्में और गांव‑देहाती कहानियों तक सीमित था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं. फिल्मों में बड़े सेट, मॉर्डन तकनीक और पैन‑इंडिया अपील दिखने को मिल रही है. स्टार, एक्टर्स और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है. अब फिल्में सिर्फ बिहार‑उत्तर प्रदेश तक नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा में आने लगी हैं. दर्शक भी ज्यादा क्रिएटिव और दमदार फिल्मों की उम्मीद करने लगे हैं.

ऐसे में लोगों के बीच भी इस बदलाव को लेकर बातें हो रही है और वे भोजपुरी फिल्मों को देखना पसंद कर रहे है. अब बदलते दौर के साथ भोजपुरी फिल्म मेकर्स भी जोखिम लेने को तैयार हैं. छोटे बजट वाली फिल्मों के बजाय वे अब बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं. सोशल मीडिया और यूट्यूब भी इन फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी भोजपुरी फिल्मों के लिए नए दर्शक लाए हैं. कुछ फिल्में अब कंटेंट और बजट दोनों में आगे निकल रही हैं और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर रही हैं.

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भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म

ऐसी ही एक फिल्म 2024 में आई थी, जिसको भोजपुरी इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बताया जाता है. ये फिल्म है खेसारी लाल यादव की ‘रंग दे बसंती’, जो 26 जनवरी, 2024 के आसपास सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म का डायरेक्शन प्रेमांशु सिंह ने किया था, जो पहले भी बड़े प्रोजेक्ट्स संभाल चुके हैं. फिल्म में देशभक्ति और सोशल मैसेज दोनों थे. खास बात ये है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों और क्रिटिक्स का काफी प्यार मिला था.

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खेसारी लाल की फिल्म की दमदार स्टारकास्ट 

ये फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा के लिए एक मिसाल बन गई. फिल्म की स्टार कास्ट बहुत मजबूत थी. लीड़ रोल में खेसारी लाल यादव थे, जबकि फीमेल लीड में रति पांड्या और श्वेता महरा नजर आई थीं. इनके अलावा कई सहायक कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आए. कहानी एक आम लड़के के देशभक्ति, सिस्टम के खिलाफ खड़े होने और बदलाव की लड़ाई के इर्द‑गिर्द घूमती है. अगर इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि इससे पहले किसी फिल्म पर इतना पैसा नहीं लगा. 

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फिल्म का बजट और सबसे महंगा गाना

‘रंग दे बसंती’ को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म कहा गया. इसका टोटल बजट लगभग 15–17 करोड़ का बताया जाता है, जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा माना जाता है. फिल्म का एक गाना अकेले 75 लाख के बजट में शूट हुआ था, जो सबसे महंगा भोजपुरी गाना बना. ये गाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग ‘रंग दे बसंती’ था. कमाई की बात करें तो फिल्म ने थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मिलाकर लगभग 25-30 करोड़ का कलेक्शन किया था. लोगों ने खेसारी लाल यादव के अभिनय की खूब तारीफ की थी. 

IMDb पर भी फिल्म ने रेटिंग में रचा इतिहास 

अलग‑अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसे औसतन 7/10 रेटिंग मिली. इतना ही नहीं, IMDb पर भी इस फिल्म को 8.4 की रेटिंग मिली है, जिससे इसके सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिलहाल ये फिल्म यूट्यूब और कुछ भोजपुरी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और दर्शक इसे बार‑बार देख रहे हैं. फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा में नए लेवल की उम्मीदें और स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जिसे देखने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ऐसी और भी भोजपुरी फिल्में देखने को मिलेंगी.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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