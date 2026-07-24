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नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली वो फिल्म... जिसके लिए एक्टर ने लिया सिर्फ 1 रुपया; तंगी में ऐसे बनकर तैयार हुई ये मास्टरपीस

National Award Winner Masterpiece Movie: नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म से जुड़ा एक बेहद इमोशनल किस्सा शेयर किया. पैसों की किल्लत के बावजूद कलाकारों ने उनपर भरोसा किया. लीड स्टार कास्ट ने अपनी फीस घटा दी और एक एक्टर ने टोकन मनी के तौर पर सिर्फ ₹1 लिया. सभी के त्याग और कड़ी मेहनत के दम पर तंगी में ये मास्टरपीस बनकर तैयार हुई.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 24, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:06 PM IST
नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली वो फिल्म... जिसके लिए एक्टर ने लिया सिर्फ 1 रुपया; तंगी में ऐसे बनकर तैयार हुई ये मास्टरपीस
Image Credit: National Award Winner Masterpiece Movie

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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