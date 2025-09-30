Advertisement
2 घंटा 24 मिनट की वो सुपरहिट, जिसे मेकर्स नहीं बनाना चाहते थे; लेकिन रिलीज के बाद फिर एमी अवार्ड के लिए हुई नॉमिनेट

इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला को एक नहीं बल्कि दो नॉमिनेशन इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में नॉमिनेशन मिले हैं. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:32 AM IST
फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ पंजाबी लोक गायक अमर सिंह चमकीला की बायोपिक है. इसे बॉलीवुड निर्माता-निर्देशक इम्तियाज अली ने बनाया था. इस फिल्म में सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ लीड रोल में दिखाई दिए थे.  फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ को दुनियाभर में मशहूर एमी अवॉर्ड्स में दो नामांकन मिले हैं. इस फिल्म को लेकर निर्देशक इम्तियाज अली ने आईएएनएस से खास बात की. उन्होंने कहा कि पंजाब में शूटिंग के दौरान कई बार अमर सिंह का नाम सुना था, लेकिन कभी फिल्म बनाने का उनका मन नहीं किया. उन्होंने बताया कि कैसे वह इस फिल्म को बनाने के लिए राजी हुए.

इम्तियाज अली ने बताया कैसे वह 'अमर सिंह चमकीला' बनाने के लिए हुए तैयार 

इम्तियाज अली ने कहा, "जब भी मैं पंजाब जाकर शूटिंग करता था, लोग मुझे चमकीला की कहानी सुनाते थे और कहते थे, 'तुम्हें पता है 1980 के दशक में एक आदमी था. पंजाब में संगीत की दुनिया में ऐसा सितारा कोई कभी नहीं हुआ. वह बहुत लोकप्रिय था और उसका जीवन बहुत नाटकीय और दुखद था,' वे कहते थे. वे पूछते थे, 'मैं उनके जीवन पर फिल्म बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा?'"

उन्होंने आगे कहा, "फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कई दोस्तों और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके जीवन पर फिल्म बनाने की कोशिश की थी. मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया कि मुझे उन पर फिल्म बनानी चाहिए क्योंकि उस समय मैं उनके बारे में अधिक नहीं जानता था. साथ ही मुझे पता था कि उनके जीवन पर बनी फिल्म के राइट्स को लेकर कुछ समस्या थी."

एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई 'अमर सिंह चमकीला'

इम्तियाज ने आगे कहा, "एक दिन महामारी के दौरान हरप्रीत नाम का एक आदमी उनके ऑफिस में आया और उसने कहा कि वह पहली बार फिल्म के राइट्स हासिल करने में कामयाब रहा है और वह चाहता है कि मैं उस फिल्म में काम करूं."

उन्होंने कहा, "उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन उन्होंने ही सोचा था कि मुझे यह फिल्म बनानी चाहिए. कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई आम आदमी, आपका इतना बड़ा उपकार कर सकता है जो कोई करोड़पति नहीं कर सकता." उन्होंने इसे एक तरह से नियति का खेल ही बताया, जिसको बनाना उनके ही हाथ में था. फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ का एमी अवॉर्ड्स तक पहुंचना, पंजाब के लोकगीत और उसके गायकों की कहानी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का काम करेगा.

author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

amar singh chamkila

