कुछ फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करती हैं, जबकि कुछ किसी अभिनेता के करियर की दिशा ही बदल देती हैं. दो साल पहले रिलीज़ हुई 'चंदू चैंपियन' कार्तिक आर्यन के करियर में ऐसा ही एक बड़ा मोड़ साबित हुई. भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी से प्रेरित इस फिल्म में कार्तिक एक ऐसे किरदार में नज़र आए, जिसने उन्हें पूरी तरह एक नए रूप में पेश किया.
उनकी दमदार परफॉर्मेंस को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से खूब सराहना मिली. फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर का सम्मान हासिल करते हुए कार्तिक ने इस सफर को याद किया और कहा, “जब मैंने पहली बार मुरलीकांत पेटकर की कहानी सुनी, तो मुझे एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाई दी, जिसने कभी खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा. जब दूसरों ने उन पर विश्वास करना बंद कर दिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी. यह कहानी मुझे बहुत निजी लगी.” उन्होंने इस फिल्म को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफर भी बताया और कहा कि यह उनके करियर के सबसे बदलाव लाने वाले अनुभवों में से एक रही.'
गौरतलब है कि कार्तिक की परफॉर्मेंस को खास बनाने वाली बात थी उनकी जबरदस्त मेहनत और समर्पण. इस किरदार के लिए उन्होंने शारीरिक रूप से खुद को पूरी तरह बदला, कड़ी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ली और एक एलीट एथलीट की अनुशासित जिंदगी को अपनाया. हालांकि उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने खूब ध्यान खींचा, लेकिन असली असर उनकी भावनात्मक परफॉर्मेंस ने छोड़ा. अवॉर्ड स्वीकार करते समय उन्होंने निर्देशक कबीर खान का धन्यवाद करते हुए कहा, 'मैं इसका श्रेय कबीर सर को देता हूं. वह भारतीय सिनेमा के बेहतरीन निर्देशकों में से एक हैं. मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझे उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला. आप सिर्फ फ्रेम्स नहीं बनाते, आप पूरी दुनिया रचते हैं.'
कार्तिक की इस परफॉर्मेंस की तारीफ सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रही. अवॉर्ड सीज़न के दौरान 'चंदू चैंपियन' लगातार साल की बेहतरीन फिल्मों और परफॉर्मेंस की चर्चाओं में शामिल रही. समीक्षकों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इसे कार्तिक के करियर का एक निर्णायक मोड़ भी बताया. इस सफर का सबसे बड़ा पड़ाव तब आया, जब कार्तिक ने अपना पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीता. यह पल उनके लिए और खास इसलिए भी था क्योंकि उनके माता-पिता उस समय वहां मौजूद थे. भावुक होते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे मम्मी-पापा यहां हैं और मैं बहुत खुश हूं कि यह पल उनके सामने हो रहा है. हमने हमेशा इस पल का सपना देखा था.' इसी के साथ उन्होंने निर्माता साजिद नाडियाडवाला, वर्धा नाडियाडवाला और पूरी टीम का आभार जताया, जिन्होंने मुरलीकांत पेटकर की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में योगदान दिया.
आज दो साल बाद भी 'चंदू चैंपियन' कार्तिक आर्यन की फिल्मोग्राफी में एक बेहद खास स्थान रखती है. इस फिल्म ने न सिर्फ लोगों की उनके प्रति धारणा बदली, बल्कि यह भी साबित किया कि वह अपने किरदारों के लिए सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले अभिनेता हैं. यही वह फिल्म बनी, जिसने उन्हें उनका पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर ट्रॉफी दिलाई. अपने भाषण के अंत में कार्तिक ने एक संदेश दिया, जो फिल्म की भावना को पूरी तरह दर्शाता है: 'सभी सपने देखने वालों के लिए… आप सभी के अंदर एक चैंपियन है. चैंपियन गिरता जरूर है, लेकिन कभी रुकता नहीं.'
सिर्फ एक सफल फिल्म से कहीं बढ़कर, 'चंदू चैंपियन' आज भी उस मील का पत्थर मानी जाती है, जिसने कार्तिक आर्यन को आलोचनात्मक सराहना से इंडस्ट्री की बड़ी पहचान तक पहुंचाया और उनके करियर के सबसे यादगार अध्यायों में अपनी जगह पक्की की.