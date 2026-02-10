Aavesham 2 Confirmed: ‘रंगा’ इज बैक! 2 साल बाद सीक्वल में दिखेगा धमाकेदार अंदाज, फहाद फाजिल ने किया कन्फर्म

Aavesham 2 : साउथ के वर्सेटाइल एक्टर फहाद फाजिल अपने बेहतरीन अभिनय के लिए हिंदी दर्शकों के बीच भी काफी फेमस हैं. वहीं साल 2024 में उनकी एक्शन-कॉमेडी फिल्म Aavesham रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने उनके करियर को सफलता के नए शिखर पर पहुंचा दिया था. मगर अब पूरे दो साल के गैप के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है.
Aavesham 2 : वर्सेटाइल एक्टर फहाद फाजिल ने एक से एक फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है और तगड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी की है. वहीं उनके बेहतरीन अभिनय की एक झलक एक्शन-कॉमेडी फिल्म Aavesham में देखने को मिली थी, जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्टर ने जबरदस्त एक्शन सीन परफॉर्म करने के साथ-साथ कॉमेडी सीन भी दिए थे. अपनी सीरियस पर्सैनेलटी के लिए फेमस फहाद फाजिल को कॉमेडी करते देख लोगों ने दिल खोलकर प्यार दिया. वहीं ये फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. Aavesham को रिलीज हुए दो साल हो गए हैं और लोग इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच कुछ खबरें ऐसी सामने आईं कि फिल्म Aavesham का सीक्वल बनने जा रहा है. जिसके बाद से ही इंटरनेट पर फैंस अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए नहीं थक रहे हैं.
फहाद फाजिल ने कन्फर्म की Aavesham 2
फहाद फाजिल की ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म Aavesham का सीक्वल बनने जा रहा है, इसकी जानकारी हाल ही में एक पब्लिक इवेंट के दौरान एक्टर ने खुद दी. फहाद ने फिल्म के सीक्वल के बारे में बात करते हुए कहा, ‘हां, Aavesham 2 बनेगी. जहां भी जा रहा हूं, लोग यही सवाल पूछते हैं. उम्मीद है कि 2027-2028 में ये फिल्म रिलीज हो जाएगी.’
क्या कहती है कहानी?
डायरेक्टर वेशम जिथु माधवन की ये फिल्म तीन ऐसे केरल के यंग लड़कों आधारित है जो बैंगलोर इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं और सीनियर्स से बुलिंग का शिकार बन जाते हैं. फिर सीनियर्स से बदला लेने के लिए वो लोकल गैंगस्टर रंगा (फहद फासिल) की मदद लेने पहुंचते हैं. फहाद का ‘रंगा’ किरदार इतना जबरदस्त था कि दर्शकों ने खूब पसंद किया था और
फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया.
Patriot के बाद Aavesham 2 का लगेगा नंबर
फहाद फाजिल की फिल्म Aavesham ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बना ली थी और तगड़ी कमाई की थी. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने लगभग 154.8 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और ओटीटी पर रिलीज होने के बाद पूरे देश में हिट हो गई. वहीं फहाद ने आगे बताया कि उनकी अगली मलयालम फिल्म Patriot है, जिसमें वो पद्म भूषण और पद्म श्री अवॉर्ड विनर ममूटी और मोहनलाल के साथ काम कर रहे हैं. एक्टर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा,'पैट्रियट में मैं विलेन हूं. ममूटी सर और मोहनलाल सर के साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ा मौका है. सबकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं.’ आपको बात दें ये फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होगी.
