2024 की कॉमेडी ड्रामा सीरीज...अनन्या पांडे के साथ दिखी पूरी टीम; एक्ट्रेस ने शेयर किए मस्ती भरे पल

Call Me Bae: यह सीरीज एक अरबपति फैशनिस्टा (एक ऐसा व्यक्ति जो फैशन में बहुत रुचि रखता है) की कहानी थी, जो एक हादसे के बाद अपने परिवार और बाकी लोगों से अलग हो जाती है और पहली बार अपने दम पर जिंदगी का सामना करती है.

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने वेब सीरीज 'कॉल मी बे' से ओटीटी पर डेब्यू किया था. इसके लिए अभिनेत्री को दर्शकों से खूब वाहवाही मिली थी. हाल ही में अभिनेत्री ने फिल्म के साथी कलाकारों से मुलाकात की. यह मुलाकात एक तरह की रीयूनियन थी, जिसमें सभी ने साथ में समय बिताया. अनन्या ने इस मुलाकात की तस्वीरें शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. इसमें अभिनेत्री के साथ गुरफतेह सिंह पीरजादा, विहान समत, मुस्कान जाफरी और निहारिका दत्त जैसे कलाकार खुशी-खुशी पोज देते नजर आ रहे हैं. 

'कॉल मी बे' की टीम हुई एक साथ

फैंस को अनन्या का पोस्ट काफी पसंद आ रहा है. वे इस रीयूनियन को सीरीज के दूसरे पार्ट के आने का संकेत बता रहे हैं. अब देखना होगा कि अब इसका दूसरा पार्ट आएगा या नहीं. यह सीरीज एक अरबपति फैशनिस्टा (एक ऐसा व्यक्ति जो फैशन में बहुत रुचि रखता है) की कहानी थी, जो एक हादसे के बाद अपने परिवार और बाकी लोगों से अलग हो जाती है और पहली बार अपने दम पर जिंदगी का सामना करती है. इस सफर में वह कई दोस्त और उनके साथ अपनी पहचान बनाती है.

अनन्या पांडे ने शेयर किए मस्ती भरे पल

यह सीरीज अनन्या के करियर की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी. इस सीरीज से अभिनेत्री ने दर्शकों के दिलों में एक अलग छवि बनाई थी. सीरीज में अनन्या के साथ ही, वीर दास, सयानी गुप्ता, गुरफतेह सिंह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका दत्त, और लिसा मिश्रा जैसे कलाकार अहम भूमिका में थे.

कॉलिन डि कुन्हा द्वारा निर्देशित सीरीज का लेखन इशिता मोइत्रा, समीना मोटलेकर और रोहित नायर ने किया था और करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा इसके निर्माता थे. सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था.

अभिनेत्री अनन्या पांडे हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आई थीं. हालांकि, फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. अभिनेत्री लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी. यह एक लव स्टोरी है, जिसका निर्देशन विवेक सोनी ने किया है.

