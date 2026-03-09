प्रभास-दीपिका या अमिताभ बच्चन नहीं, ‘कल्कि 2898 एडी’ में इस एक्टर ने ली सबसे ज्यादा फीस, 1 दिन की शूटिंग के लिए वसूले 2 मिलियन डॉलर!

Kalki 2898 AD Highest Paid Actor: फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में सबसे ज्यादा फीस लेने के मामले में दीपिका पादुकोण, प्रभास या अमिताभ बच्चन नहीं, बल्कि किसी और एक्टर ने बाजी मारी थी. इसका खुलासा हाल ही में फिल्ममेकर और एक्टर युगी सेतु ने किया है. उन्होंने बताया कि साल 2024 की इस साइंस-फिक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म में किसने सबसे ज्यादा फीस वसूली थी.

फिल्ममेकर युगी सेतु ने किया खुलासा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में फिल्ममेकर और एक्टर युगी सेतु ने बताया कि इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस दीपिका, प्रभास या अमिताभ बच्चन ने नहीं बल्कि कमल हासन ने वसूली थी. कमल हासन ने सिर्फ 20 दिनों के कॉल शीट के लिए 150 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. उन्होंने बताया कि 'कमल सर का रुतबा ऐसा ही है. कल्कि 2898 एडी के लिए उन्हें 20 दिनों की शूटिंग के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए. मैंने उनके जन्मदिन पर उनको कहा था कि वे भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक हैं और हर दिन करीब 1 मिलियन डॉलर ले रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में निभाया विलेन का रोल

फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में कमल हासन ने विलेन का किरदार निभाया था. फिल्ममेकर युगी ने आगे बताया कि कमल ने उन्हें इसके बाद 'कल्कि 2898 एडी' के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्ता से मिलवाया था. युगी ने अश्विनी से कहा कि कमल हासन को इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर बनाने के लिए धन्यवाद. उन्होंने 20 दिन के लिए 150 मिलियन देने की बाद कही तो इस पर प्रोड्यूसर ने कहा कि 'नहीं सर, उन्होंने तो सिर्फ 10 दिल ही दिए हैं. माफ कीजिए, मैं अपनी गलती सुधारता हूं. असल में ये 2 मिलियन डॉलर प्रति दिन है.'

सीक्वल में होला लंबा किरदार?

बता दें कि 'कल्कि 2898 एडी' फिल्म में एक्टर कमल हासन ने यास्किन नामक एक निरंकुश देवताओं के राजा का किरदार निभाया था. ये राजा केवल शासन करना जानता है. फिल्म में भले ही सीमित स्क्रीन टाइम मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कहानी में उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण है. फिल्म के आखिर में ऐसा बताया गया है कि अगले पार्ट में कमल हासन का किरदार लंबा हो सकता है.